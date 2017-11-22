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22:49 (мск), источник: ТАСС

Руслан Проводников объявил о присоединении к движению Putin Team

ТАСС, 22 ноября. Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников присоединился к движению Putin Team («Команда Путина»). Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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О создании общественного движения в поддержку президента РФ Владимира Путина 2 ноября на своей странице в Instagram объявил нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Кремль приветствует данное начинание.

Ранее о присоединении к Putin Team объявили российские гимнастки во главе с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой, хоккеист СКА Илья Ковальчук, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев, хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин, шахматист Сергей Карякин и двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

Проводников провел последний поединок 11 июня 2016 года, победив единогласным решением судей американца Джона Молину. На счету 33-летнего россиянина по прозвищу «Сибирский Рокки» 25 побед (18 нокаутом), пять поражений. Он является бывшим чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации.

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