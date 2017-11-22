Эксперт: Информация о травме Альвареса — это оправдание за проигранный бой Головкину

«Они просто нагнетают обстановку перед повторным матчем. Все говорят, что Альварес проиграл, а тот мотивирует свой результат вот этой причиной. Как и у Каната Ислама, который травмировал руки в бою с Патриком Аллотеем в Алматы. Якобы затейповал плохо. Как так может быть, что у профессионала такой плохой катмэн?
По бою травма Альвареса была незаметна. И Головкин, и «Канело» сделали все, что было в их силах. Информация о травме Альвареса — это оправдание за проигранный бой.
Все делается для ажиотажа. Главное для них — подтянуть зрителя. Вы сами знаете, что интрига быть должна. Ближе к бою они еще
Напомним, что поединок Головкина и «Канело» состоялся 16 сентября в
21 ноября появилась информация, что Альварес получил травму во время тренировочного лагеря, а уже после боя с Головкиным ему сделали операцию и удалили из правой руки фрагменты кости.
Сейчас команды Головкина и Альвареса ведут переговоры о втором бое, который может пройти в мае или сентябре 2018 года. В последнем интервью промоутер казахстанца Том Леффлер сообщил, что согласие на поединок получено от всех сторон, но осталось дождаться ответа от мексиканского боксера.