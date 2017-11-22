Эксперт: Информация о травме Альвареса — это оправдание за проигранный бой Головкину

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«Они просто нагнетают обстановку перед повторным матчем. Все говорят, что Альварес проиграл, а тот мотивирует свой результат вот этой причиной. Как и у Каната Ислама, который травмировал руки в бою с Патриком Аллотеем в Алматы. Якобы затейповал плохо. Как так может быть, что у профессионала такой плохой катмэн?

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По бою травма Альвареса была незаметна. И Головкин, и «Канело» сделали все, что было в их силах. Информация о травме Альвареса — это оправдание за проигранный бой.

Все делается для ажиотажа. Главное для них — подтянуть зрителя. Вы сами знаете, что интрига быть должна. Ближе к бою они еще что-нибудь придумают, — отметил Демьяненко.

Напомним, что поединок Головкина и «Канело» состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Видео этого боя можно посмотреть здесь. После этого многие эксперты были возмущены результатом этого поединка, где рефери Дэйв Моретти поставил 115−113 в пользу Головкина, тогда как Аделейд Берд насчитала 118−110 в пользу Альвареса. А Дон Трелла выставил ничью 114−114.

21 ноября появилась информация, что Альварес получил травму во время тренировочного лагеря, а уже после боя с Головкиным ему сделали операцию и удалили из правой руки фрагменты кости.