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12:04 (мск), источник: Vesti.kz

Эксперт: Информация о травме Альвареса — это оправдание за проигранный бой Головкину

Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz информацию о том, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) перенес операцию на руке после поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (34−0−1, 33 КО).

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«Они просто нагнетают обстановку перед повторным матчем. Все говорят, что Альварес проиграл, а тот мотивирует свой результат вот этой причиной. Как и у Каната Ислама, который травмировал руки в бою с Патриком Аллотеем в Алматы. Якобы затейповал плохо. Как так может быть, что у профессионала такой плохой катмэн?

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По бою травма Альвареса была незаметна. И Головкин, и «Канело» сделали все, что было в их силах. Информация о травме Альвареса — это оправдание за проигранный бой.

Все делается для ажиотажа. Главное для них — подтянуть зрителя. Вы сами знаете, что интрига быть должна. Ближе к бою они еще что-нибудь придумают, — отметил Демьяненко.

Напомним, что поединок Головкина и «Канело» состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Видео этого боя можно посмотреть здесь. После этого многие эксперты были возмущены результатом этого поединка, где рефери Дэйв Моретти поставил 115−113 в пользу Головкина, тогда как Аделейд Берд насчитала 118−110 в пользу Альвареса. А Дон Трелла выставил ничью 114−114.

21 ноября появилась информация, что Альварес получил травму во время тренировочного лагеря, а уже после боя с Головкиным ему сделали операцию и удалили из правой руки фрагменты кости.

Сейчас команды Головкина и Альвареса ведут переговоры о втором бое, который может пройти в мае или сентябре 2018 года. В последнем интервью промоутер казахстанца Том Леффлер сообщил, что согласие на поединок получено от всех сторон, но осталось дождаться ответа от мексиканского боксера.

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