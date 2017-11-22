Роман Гонсалес может вернуться на ринг в андеркарте реванша Головкин — «Канело»

По его словам, возвращение Гонсалеса состоится в апреле или мае 2018 года. При этом Леффлер не исключил, что никарагуанец может выступить в андеркарте у чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), если казахстанец договориться о
Напомним, Гонсалес в марте потерял свой титул WBC во втором наилегчайшем весе и потерпел первое поражение в карьере, уступив решением судей тайцу Висаксилу Вангеку (44−4−1, 40 КО), также известному как Срисакет Сор Руингвисаи. В сентябре состоялся реванш и никарагуанец вновь проиграл, но на этот раз нокаутом.
Ранее сообщалось, что новым тренером Гонсалеса может стать Абель Санчес, который является наставником и Головкина.