Роман Гонсалес может вернуться на ринг в андеркарте реванша Головкин — «Канело»

По его словам, возвращение Гонсалеса состоится в апреле или мае 2018 года. При этом Леффлер не исключил, что никарагуанец может выступить в андеркарте у чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), если казахстанец договориться о матче-реванше с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). Ожидается, что их второй бой состоится 5 мая на праздник Синко де Майо.