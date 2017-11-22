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09:31 (мск), источник: Vesti.kz

Келл Брук перешел в весовую категорию Каната Ислама

Экс-чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе британец Келл Брук (36−2, 25 KO) принял решение сменить весовую категорию.

Об этом в своем Instagram сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн. Свой следующий поединок Брук проведет уже в рамках первого среднего веса.

Действующими чемпионами в этом дивизионе являются пуэрториканец Мигель Котто (WBO), американец Джермелл Чарло (WBC), Джарретт Херд (IBF) из США и кубинец Эрисланди Лара (WBA).

Кроме того, в первом среднем весе выступает казахстанский боксер Канат Ислам (25−0, 20 КО), команда которого ранее заявляла о готовности провести бой с Бруком.

Возвращение Брука на ринг запланировано в первой половине следующего года. Предыдущие два поединка он проиграл. Так, в сентябре 2016 года британец поднялся на две весовые категории для боя с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и проиграл ему досрочно в пятом раунде.

Затем в мае 2017 года Брук проиграл нокаутом американцу Эрролу Спенсу-младшему и потерял титул IBF. Оба поединка завершились для британца переломами глазниц, что привело к дальнейшим операциям.

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