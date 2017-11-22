Келл Брук перешел в весовую категорию Каната Ислама

Пользователи сети назвали Тихоненко «Мисс непосредственность» и оставили множество других лестных отзывов.
Об этом в своем Instagram сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн. Свой следующий поединок Брук проведет уже в рамках первого среднего веса.
Действующими чемпионами в этом дивизионе являются пуэрториканец Мигель Котто (WBO), американец Джермелл Чарло (WBC), Джарретт Херд (IBF) из США и кубинец Эрисланди Лара (WBA).
Кроме того, в первом среднем весе выступает казахстанский боксер Канат Ислам (25−0, 20 КО), команда которого ранее заявляла о готовности провести бой с Бруком.
Возвращение Брука на ринг запланировано в первой половине следующего года. Предыдущие два поединка он проиграл. Так, в сентябре 2016 года британец поднялся на две весовые категории для боя с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и проиграл ему досрочно в пятом раунде.
Затем в мае 2017 года Брук проиграл нокаутом американцу Эрролу