Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Стал известен соперник Ивана Дычко по третьему бою на профи-ринге
Стал известен соперник казахстанского
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Стал известен соперник казахстанского
Ранее сообщалось, что 27-летний Дычко вернется на ринг 1 декабря. По информации BoxRec.com, соперником казахстанца станет 32-летний американец Ламарко Эллис. В активе последнего две победы (1 КО) при четырех поражениях.
Сам бой пройдет в Тампе (Флорида, США). Формат поединка — шесть раундов.
Добавим, что у Дычко на декабрь запланирован еще один бой. В числе возможных дат 9 или 16 декабря.