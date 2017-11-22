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08:59 (мск), источник: Vesti.kz

Президент IBO высказался о «закате» карьеры Головкина и его перспективах в будущем

Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Левин в интервью On The Ropes Boxing Radio поделился своим мнением о поединке между чемпионом организации в среднем весе Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), а также по поводу того, что карьера казахстанского боксера находится уже на закате.

Источник: Vesti.kz

«Мое мнение по поводу поединка таково, что стили делают бои. Некоторые считают, что Геннадий уже не на вершине, но я к ним не отношусь. Думаю, именно стили Головкина и «Канело» сделали поединок таким. Очевидно, что сильные удары Головкина измотали Альвареса, потому он так дрался.

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Я видел, как Геннадий резал ринг и принял пару феноменальных ударов «Канело», и, очевидно, что его подбородок такой же, каким и был на протяжении всей карьеры. У любого другого боксера после таких ударов возникли бы проблемы, но только не у Геннадия. Думаю, если против Геннадия будет соперник, который захочет драться агрессивно, он нокаутирует его. Если же его соперник будет действовать осторожно и драться спуртами, он выживет. По мне, Геннадий выиграл этот бой.

Не думаю, что будущее Головкина ограничено одним или двумя боями. Думаю, его будущее будет длится столько, сколько он захочет, потому что он все еще талантлив, — сказал Левин.

Ранее президент IBO также назвал своего фаворита в реванше между Головкиным и «Канело», который ожидается в мае следующего года.

Напомним, их первый бой состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе. Головкин и «Канело» отбоксировали 12 раундов, по итогам которых была объявлена ничья. Этот результат позволил казахстанцу, владеющему также поясами WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе, защитить титулы, но прервал победную серию.

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