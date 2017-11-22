Президент IBO назвал своего фаворита в реванше между Головкиным и «Канело»

«Очевидно, я отдаю предпочтение Геннадию. Многие считают, что он стареет и в связи с этим утратил некоторые навыки, но только не я. Сомневаюсь, что “Канело” существенно улучшится к реваншу. Думаю, для “Канело” единственный шанс побить Головкина — это быть более агрессивным. Но если он будет драться в такой манере, то окажется в беде — это будет только на руку Головкину. Не думаю, что второй бой получится другим, за исключением явной победы Головкина», — сказал Левин в интервью On The Ropes Boxing Radio.