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08:36 (мск), источник: Vesti.kz

Президент IBO назвал своего фаворита в реванше между Головкиным и «Канело»

Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Левин назвал своего фаворита в реванше между чемпионом организации в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

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«Очевидно, я отдаю предпочтение Геннадию. Многие считают, что он стареет и в связи с этим утратил некоторые навыки, но только не я. Сомневаюсь, что “Канело” существенно улучшится к реваншу. Думаю, для “Канело” единственный шанс побить Головкина — это быть более агрессивным. Но если он будет драться в такой манере, то окажется в беде — это будет только на руку Головкину. Не думаю, что второй бой получится другим, за исключением явной победы Головкина», — сказал Левин в интервью On The Ropes Boxing Radio.

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Их первый бой состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат позволил Головкину, владеющему также поясами WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе, защитить титулы, но прервал победную серию.

На данный момент стороны ведут переговоры о реванше, который ожидается в мае следующего года. На право принять его претендуют три города, в том числе Лас-Вегас.

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