Президент IBO назвал своего фаворита в реванше между Головкиным и «Канело»

«Очевидно, я отдаю предпочтение Геннадию. Многие считают, что он стареет и в связи с этим утратил некоторые навыки, но только не я. Сомневаюсь, что “Канело” существенно улучшится к реваншу. Думаю, для “Канело” единственный шанс побить Головкина — это быть более агрессивным. Но если он будет драться в такой манере, то окажется в беде — это будет только на руку Головкину. Не думаю, что второй бой получится другим, за исключением явной победы Головкина», — сказал Левин в интервью On The Ropes Boxing Radio.
Их первый бой состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат позволил Головкину, владеющему также поясами WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе, защитить титулы, но прервал победную серию.
На данный момент стороны ведут переговоры о реванше, который ожидается в мае следующего года. На право принять его претендуют три города, в том числе Лас-Вегас.