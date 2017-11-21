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15:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» перенес операцию после боя с Геннадием Головкиным

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) перенес операцию на руку после боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (34−0−1, 33 КО). Об этом сообщают зарубежные СМИ.

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Их поединок состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Это позволило Головкину защитить титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO.

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В прошедшем бою Альварес дрался в перчатках Winning, хотя до этого предпочитал мексиканский бренд Everlast. Известно, что Winning пропитываются специальной пеной для дополнительной защиты рук и считаются одними из лучших перчаток на рынке.

Источники сообщают, что Альварес получил травму во время тренировочного лагеря, а уже после боя ему сделали операцию и удалили из правой руки фрагменты кости. Период восстановления после такой операции составляет приблизительно шесть недель.

По статистике Compubox, Альварес в прошедшем бою выбросил 505 ударов, из которых 169 получились точными. В обоих компонентах он уступил Головкину — 703 удара, 218 точных.

При этом проблемы с руками у Альвареса возникают не в первый раз. В сентябре 2016 года он нокаутировал британца Лиама Смита (26−1−1, 14 КО), но поломал большой палец правой руки. Тот бой стал для мексиканца последним в первом среднем весе, а его возвращение на ринг случилось через восемь месяцев.

Сейчас команды Головкина и Альвареса ведут переговоры о втором бое, который может пройти в мае или сентябре 2018 года. В последнем интервью промоутер казахстанца Том Леффлер сообщил, что согласие на поединок получено от всех сторон, но осталось дождаться ответа от мексиканского боксера.

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