«Канело» перенес операцию после боя с Геннадием Головкиным
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) перенес операцию на руку после боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (34−0−1, 33 КО). Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) перенес операцию на руку после боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (34−0−1, 33 КО). Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Их поединок состоялся 16 сентября в
В прошедшем бою Альварес дрался в перчатках Winning, хотя до этого предпочитал мексиканский бренд Everlast. Известно, что Winning пропитываются специальной пеной для дополнительной защиты рук и считаются одними из лучших перчаток на рынке.
Источники сообщают, что Альварес получил травму во время тренировочного лагеря, а уже после боя ему сделали операцию и удалили из правой руки фрагменты кости. Период восстановления после такой операции составляет приблизительно шесть недель.
По статистике Compubox, Альварес в прошедшем бою выбросил 505 ударов, из которых 169 получились точными. В обоих компонентах он уступил Головкину — 703 удара, 218 точных.
При этом проблемы с руками у Альвареса возникают не в первый раз. В сентябре 2016 года он нокаутировал британца Лиама Смита (26−1−1, 14 КО), но поломал большой палец правой руки. Тот бой стал для мексиканца последним в первом среднем весе, а его возвращение на ринг случилось через восемь месяцев.
Сейчас команды Головкина и Альвареса ведут переговоры о втором бое, который может пройти в мае или сентябре 2018 года. В последнем интервью промоутер казахстанца Том Леффлер сообщил, что согласие на поединок получено от всех сторон, но осталось дождаться ответа от мексиканского боксера.