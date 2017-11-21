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14:30 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский боксер Александр Устинов проведет бой за звание чемпиона мира по версии WBA

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер супертяжеловес Александр Устинов получил право провести бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Один из самых важных поединков в карьере атлета состоится 25 ноября в немецком Оберхаузене. Соперником Устинова станет Мануэль Чарр из Германии. Изначально чемпионский пояс WBA должны были оспорить американец Шеннон Бриггс и пуэрториканец Фрес Окендо. Победитель обязан был провести первую защиту против Устинова. Однако этот поединок не состоялся из-за положительной допинг-пробы Шеннона Бриггса, который был дисквалифицирован до декабря. После этого случая менеджеры Устинова пытались договориться о бое за вакантный титул чемпиона с Окендо, однако он не проявил интереса к поединку.

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Александр Устинов провел на профессиональном ринге 35 боев, в которых одержал 34 победы, в том числе 25 нокаутом. Его соперник Мануэль «Бриллиантовый мальчик» Чарр из 34 боев 30 завершил в свою пользу.

Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию поединка из Оберхаузена. Начало в 22.45.

«У зрителей спортивного канала пользуются популярностью единоборства с участием белорусских атлетов, поэтому телеканал “Беларусь 5” не мог пропустить предстоящее грандиозное событие в мире бокса», — отметил руководитель телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий.

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