Белорусский боксер Александр Устинов проведет бой за звание чемпиона мира по версии WBA

Один из самых важных поединков в карьере атлета состоится 25 ноября в немецком Оберхаузене. Соперником Устинова станет Мануэль Чарр из Германии. Изначально чемпионский пояс WBA должны были оспорить американец Шеннон Бриггс и пуэрториканец Фрес Окендо. Победитель обязан был провести первую защиту против Устинова. Однако этот поединок не состоялся из-за положительной допинг-пробы Шеннона Бриггса, который был дисквалифицирован до декабря. После этого случая менеджеры Устинова пытались договориться о бое за вакантный титул чемпиона с Окендо, однако он не проявил интереса к поединку.
Александр Устинов провел на профессиональном ринге 35 боев, в которых одержал 34 победы, в том числе 25 нокаутом. Его соперник Мануэль «Бриллиантовый мальчик» Чарр из 34 боев 30 завершил в свою пользу.
Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию поединка из Оберхаузена. Начало в 22.45.
«У зрителей спортивного канала пользуются популярностью единоборства с участием белорусских атлетов, поэтому телеканал “Беларусь 5” не мог пропустить предстоящее грандиозное событие в мире бокса», — отметил руководитель телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий.