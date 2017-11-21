Белорусский боксер Александр Устинов проведет бой за звание чемпиона мира по версии WBA

Один из самых важных поединков в карьере атлета состоится 25 ноября в немецком Оберхаузене. Соперником Устинова станет Мануэль Чарр из Германии. Изначально чемпионский пояс WBA должны были оспорить американец Шеннон Бриггс и пуэрториканец Фрес Окендо. Победитель обязан был провести первую защиту против Устинова. Однако этот поединок не состоялся из-за положительной допинг-пробы Шеннона Бриггса, который был дисквалифицирован до декабря. После этого случая менеджеры Устинова пытались договориться о бое за вакантный титул чемпиона с Окендо, однако он не проявил интереса к поединку.