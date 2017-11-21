Дува: Смена тренера пошла на пользу российскому боксеру Сергею Ковалеву
МОСКВА, 21 ноя —
МОСКВА, 21 ноя —
Ковалев 25 ноября в
«Я видела Сергея на прошлой неделе, и он, безусловно, выглядит намного лучше физически, чем было за две недели до боев с Уордом. Он также кажется намного счастливее. Думаю, что смена тренера была для него хорошей. Но мы точно все узнаем в субботу, когда все увидим, как он выступает», — сказала Дува.
На профессиональном ринге «Крушитель» одержал 30 побед (26 — нокаутом) при двух поражениях от Уорда и одной ничьей. 30-летний Шабранский выиграл 19 поединков (16 — нокаутом) при одном поражении.