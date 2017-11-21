Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса и певица Делла Риз
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Названа самая высокооплачиваемая певица года
В России сократится количество однокомнатных квартир
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Югра
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе ШарксБ2
Анахайм Дакс3
Футбол. Еврокубки
20:00
Спартак М
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Порту
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Трактор
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Витязь
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз5
Виннипег Джетс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота УайлдОТ3
Нью-Джерси Дэвилз4
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Сити
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:45
Наполи
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:45
Монако
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:45
АПОЭЛ
Реал
Футбол. Еврокубки
22:45
Боруссия Д
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз2
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз1
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз1
Калгари Флэймз4
Все события
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы
IIHF планирует обсудить с НХЛ проведение турнира сборных вне ОИ
Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
44-летняя Юлия Высоцкая путешествует по Карелии (фото)
Итальянский хирург заявил о первой трансплантации головы трупу
Собаки продлевают жизнь своим владельцам
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
9Армейцы снова не справились с турецким напором
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
12:48 (мск), источник: Р-Спорт

Дува: Смена тренера пошла на пользу российскому боксеру Сергею Ковалеву

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Смена тренера пошла на пользу Сергею Ковалеву, боксер стал выглядеть счастливее, заявила агентству «Р-Спорт» промоутер россиянина Кэти Дува.

Источник: РИА "Новости"

Ковалев 25 ноября в Нью-Йорке встретится с украинцем Вячеславом Шабранским в бою за вакантный титул WBO в полутяжелом весе. Перед этим поединком Ковалев начал работать с тренером Аброром Турсунпулатовым. Предыдущим тренером Ковалева был американец Джон Дэвид Джексон, с которым россиянин прекратил сотрудничество после неудачного реванша с Андре Уордом.

«Я видела Сергея на прошлой неделе, и он, безусловно, выглядит намного лучше физически, чем было за две недели до боев с Уордом. Он также кажется намного счастливее. Думаю, что смена тренера была для него хорошей. Но мы точно все узнаем в субботу, когда все увидим, как он выступает», — сказала Дува.

На профессиональном ринге «Крушитель» одержал 30 побед (26 — нокаутом) при двух поражениях от Уорда и одной ничьей. 30-летний Шабранский выиграл 19 поединков (16 — нокаутом) при одном поражении.

Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы
IIHF планирует обсудить с НХЛ проведение турнира сборных вне ОИ
Панарин затмил самого Овечкина: обзор дня в НХЛ
Стал известен состав сборной России по биатлону на 1-й этап КМ
«Милан» может быть исключен из еврокубков за несоблюдение FFP
Губерниев: Убежден, Пихлер — не информатор WADA
РФПЛ: Около 20 градусов мороза ожидается на матче в Хабаровске
Новости
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом» Канал анонсировал выход информационного ток-шоу, одной из ведущих которого стала артистка. Передача будет выходить ежедневно
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Павел Воля устроил детям экстремальный отдых Телеведущий поставил сына и дочь на горные лыжи.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь