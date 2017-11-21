Дува: Смена тренера пошла на пользу российскому боксеру Сергею Ковалеву

Ковалев 25 ноября в Нью-Йорке встретится с украинцем Вячеславом Шабранским в бою за вакантный титул WBO в полутяжелом весе. Перед этим поединком Ковалев начал работать с тренером Аброром Турсунпулатовым. Предыдущим тренером Ковалева был американец Джон Дэвид Джексон, с которым россиянин прекратил сотрудничество после неудачного реванша с Андре Уордом.

«Я видела Сергея на прошлой неделе, и он, безусловно, выглядит намного лучше физически, чем было за две недели до боев с Уордом. Он также кажется намного счастливее. Думаю, что смена тренера была для него хорошей. Но мы точно все узнаем в субботу, когда все увидим, как он выступает», — сказала Дува.