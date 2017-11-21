Кравцов: Российский боксер Бутаев следующий бой проведет в марте 2018 года в США

Бутаев 10 ноября в Кливленде (США) в восьмираундовом рейтинговом бою победил по очкам не имевшего поражений колумбийца Ханера Гонсалеса. На счету 23-летнего россиянина стало 8 выигранных боев (6 из них — нокаутом).

«Раджаб уверенно победил Гонсалеса, хорошего, крепкого боксера, который до этого не имел ни одного поражения, — сказал в телефонном разговоре Кравцов. — Это был неплохой бой, который он выиграл на классе. Сейчас Раджаб восстанавливается и отдыхает, его следующий бой планируется провести в начале марта следующего года. Поединок пройдет в США».