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11:40 (мск), источник: Р-Спорт

Кравцов: Российский боксер Бутаев следующий бой проведет в марте 2018 года в США

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт, Олег Богатов. Боксер полусредней весовой категории Раджаб Бутаев, не имеющий поражений на профессиональном ринге, следующий поединок проведет в начале марта 2018 года в США, сообщил агентству «Р-Спорт» личный тренер россиянина Эдуард Кравцов.

Источник: РИА "Новости"

Бутаев 10 ноября в Кливленде (США) в восьмираундовом рейтинговом бою победил по очкам не имевшего поражений колумбийца Ханера Гонсалеса. На счету 23-летнего россиянина стало 8 выигранных боев (6 из них — нокаутом).

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«Раджаб уверенно победил Гонсалеса, хорошего, крепкого боксера, который до этого не имел ни одного поражения, — сказал в телефонном разговоре Кравцов. — Это был неплохой бой, который он выиграл на классе. Сейчас Раджаб восстанавливается и отдыхает, его следующий бой планируется провести в начале марта следующего года. Поединок пройдет в США».

«После победы Бутаев сделал достаточно серьезный шаг вперед в рейтинге, — продолжил собеседник агентства. — И сейчас менеджмент боксера определяется с тем, по какой из ведущих боксерских версий наиболее предпочтительно вести Раджаба в дальнейшем. И подбирает соответствующих соперников».

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