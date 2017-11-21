Джейкобс назвал Головкина старым псом и пообещал побить его в реванше

Боксеры встречались в марте этого года в Нью-Йорке. Бой завершился победой Головкина единогласным решением судей. При этом Джейкобс, побывавший в нокдауне в четвертом раунде, стал первым соперником GGG, кто выстоял все 12 раундов.

«Я действительно чувствовал, что выполнил план на бой и обеспечил себе преимущество в пару раундов, но все свелось к тому, как посчитали судьи. Головкин был известен как мощный панчер, а судьям нравятся агрессивные бойцы.

Это противоречит сути бокса, которой я и стараюсь придерживаться — бить самому и не дать ударить себя. Много говорилось о том, что я доставил больше точных силовых ударов (144−126). Как боксер я был лучше, но снимаю шляпу перед Головкиным за то, что он провел больше джебов (105−31). В худшем случае это была бы ничья. Печально осознавать, когда вкладываешь сердце и душу в поединок, что вас судят с совершенно иной точки зрения, чем вы думали.

Бой был равным — «50 на 50″, но я даю сто процентов, что выиграю в реванше. Теперь я знаю, как драться с этим парнем, я уже испытал его лучшие качества, и в свои 30 лет я продолжаются учиться. Но он старше меня, а старого пса сложно обучить новым трюкам. Головкина нокаутировать, но мы уже знаем, что я владею преимуществом в скорости. Мне нужно быть более агрессивным на старте. Если бы я проявил больше агрессии, твердо стоял и сводил к минимуму точность его джебов, я бы победил решением судей», — сказал Джейкобс.