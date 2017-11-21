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10:37 (мск), источник: Vesti.kz

Джейкобс назвал Головкина старым псом и пообещал побить его в реванше

Экс-чемпион мира в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (33−2, 29 KO) в очередной раз выразил несогласие с результатом боя против чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и заявил о намерении взять реванш. Об этом сообщает BoxingScene.com.

Боксеры встречались в марте этого года в Нью-Йорке. Бой завершился победой Головкина единогласным решением судей. При этом Джейкобс, побывавший в нокдауне в четвертом раунде, стал первым соперником GGG, кто выстоял все 12 раундов.

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«Я действительно чувствовал, что выполнил план на бой и обеспечил себе преимущество в пару раундов, но все свелось к тому, как посчитали судьи. Головкин был известен как мощный панчер, а судьям нравятся агрессивные бойцы.

Это противоречит сути бокса, которой я и стараюсь придерживаться — бить самому и не дать ударить себя. Много говорилось о том, что я доставил больше точных силовых ударов (144−126). Как боксер я был лучше, но снимаю шляпу перед Головкиным за то, что он провел больше джебов (105−31). В худшем случае это была бы ничья. Печально осознавать, когда вкладываешь сердце и душу в поединок, что вас судят с совершенно иной точки зрения, чем вы думали.

Бой был равным — «50 на 50″, но я даю сто процентов, что выиграю в реванше. Теперь я знаю, как драться с этим парнем, я уже испытал его лучшие качества, и в свои 30 лет я продолжаются учиться. Но он старше меня, а старого пса сложно обучить новым трюкам. Головкина нокаутировать, но мы уже знаем, что я владею преимуществом в скорости. Мне нужно быть более агрессивным на старте. Если бы я проявил больше агрессии, твердо стоял и сводил к минимуму точность его джебов, я бы победил решением судей», — сказал Джейкобс.

Ранее американец также заявил, что планирует встретиться с победителем боя между чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом и канадцем Давидом Лемье, который состоится 16 декабря. Американец добавил, что собирается отправиться в Канаду и присутствовать на поединке, чтобы бросить вызов победителю.

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