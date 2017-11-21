«Не Лас-Вегасом единым». Промоутер Головкина выступил за проведение реванша с «Канело» в другом городе

Их первый бой состоялся 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Соперники отбоксировали 12 раундов, по итогам которых была объявлена спорная ничья. При этом бой Головкина и Альвареса установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena и стал третьим в списке самых доходных по продаже билетов в Неваде.

По словам Леффлера, он хотел бы провести второй бой Головкина и «Канело» не в Лас-Вегасе, а в другом городе.

«Даллас (AT`T Stadium) и Madison Square Garden (в Нью-Йорке) проявили большой интерес к реваншу, но все зависит от экономической ситуации. Лично я думаю, что было бы здорово провести бой в другом городе, для другой аудитории. Однако, если у нас на выбор будет только Лас-Вегас, то Геннадий отправится туда и во второй раз», — сказал Леффлер в беседе с ESPN Deportes.