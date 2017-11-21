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10:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Не Лас-Вегасом единым». Промоутер Головкина выступил за проведение реванша с «Канело» в другом городе

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер высказал позицию команды казахстанского боксера относительного того, что реванш с мексикацнем Саулем «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) может вновь пройти в Лас-Вегасе.

Их первый бой состоялся 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Соперники отбоксировали 12 раундов, по итогам которых была объявлена спорная ничья. При этом бой Головкина и Альвареса установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena и стал третьим в списке самых доходных по продаже билетов в Неваде.

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По словам Леффлера, он хотел бы провести второй бой Головкина и «Канело» не в Лас-Вегасе, а в другом городе.

«Даллас (AT`T Stadium) и Madison Square Garden (в Нью-Йорке) проявили большой интерес к реваншу, но все зависит от экономической ситуации. Лично я думаю, что было бы здорово провести бой в другом городе, для другой аудитории. Однако, если у нас на выбор будет только Лас-Вегас, то Геннадий отправится туда и во второй раз», — сказал Леффлер в беседе с ESPN Deportes.

Ранее промоутер Головкина отметил, что многие уже дали «зеленый свет» на проведение реванша и теперь они ждут ответа только от «Канело». Сам GGG заявил, что если мексиканец не захочет драться, то он предпочтет провести бой с чемпионом WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом (25−0, 12 КО). У британца на 16 декабря в Канаде намечена защита титула в бою с местным боксером Давидом Лемье (38−3, 33 КО), который в 2015 году досрочно проиграл Головкину и потерял титул IBF.

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