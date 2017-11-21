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08:29 (мск), источник: Vesti.kz

Леффлер: Golden Boy, HBO, спонсоры и сам Головкин уже сказали «да» реваншу. Теперь ждем согласия от «Канело»

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), заявил о том, что близки к завершению сделки по реваншу с Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) и им осталось получить согласие только от мексиканского боксера.

«Я контактировал с Эриком Гомесом (промоутером «Канело»), в Golden Boy сказали, что они хотят реванш, НВО также выразил свое желание, спонсоры Геннадия и «Канело» из Tecate также сказали, что хотят этот поединок. Все хотят этого. Теперь мы просто ждем согласия от «Канело». С нашей стороны Головкин уже сказал «да» реваншу. GGG верит, что выиграл первый бой, он остался чемпионом и хочет провести реванш, чтобы лучше выяснить, кто является истинным чемпионом.

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Трудно сказать, насколько вероятен бой, до тех пор, пока «Канело» не подпишет контракт. Но если «Канело» откажется, то мы будем искать для Головкина другие варианты. Golden Boy обещали переговорить с «Канело» после его возвращения из Англии, — сказал Леффлер в интервью ESPN Deportes.

Ранее промоутер Головкина посетовал на то, что они уже потеряли целый месяц из-за того, что «Канело» колеблется относительно принятия решения по реваншу, который ожидается в мае 2018 года.

Сам Головкин заявил, что если «Канело» не захочет драться, то он предпочтет объединить все титулы и провести бой с чемпионом WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом (25−0, 12 КО). У британца на 16 декабря в Канаде намечена защита титула в бою с местным боксером Давидом Лемье (38−3, 33 КО), который в 2015 году досрочно проиграл Головкину и потерял титул IBF.

Их первый бой состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе. Головкин и «Канело» отбоксировали 12 раундов, по итогам которых была объявлена ничья. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервала его победную серию.

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