Леффлер: Golden Boy, HBO, спонсоры и сам Головкин уже сказали «да» реваншу. Теперь ждем согласия от «Канело»

«Я контактировал с Эриком Гомесом (промоутером «Канело»), в Golden Boy сказали, что они хотят реванш, НВО также выразил свое желание, спонсоры Геннадия и «Канело» из Tecate также сказали, что хотят этот поединок. Все хотят этого. Теперь мы просто ждем согласия от «Канело». С нашей стороны Головкин уже сказал «да» реваншу. GGG верит, что выиграл первый бой, он остался чемпионом и хочет провести реванш, чтобы лучше выяснить, кто является истинным чемпионом.

Трудно сказать, насколько вероятен бой, до тех пор, пока «Канело» не подпишет контракт. Но если «Канело» откажется, то мы будем искать для Головкина другие варианты. Golden Boy обещали переговорить с «Канело» после его возвращения из Англии, — сказал Леффлер в интервью ESPN Deportes.

Ранее промоутер Головкина посетовал на то, что они уже потеряли целый месяц из-за того, что «Канело» колеблется относительно принятия решения по реваншу, который ожидается в мае 2018 года.

Сам Головкин заявил, что если «Канело» не захочет драться, то он предпочтет объединить все титулы и провести бой с чемпионом WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом (25−0, 12 КО). У британца на 16 декабря в Канаде намечена защита титула в бою с местным боксером Давидом Лемье (38−3, 33 КО), который в 2015 году досрочно проиграл Головкину и потерял титул IBF.