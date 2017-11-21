Головкин: Если «Канело» не желает драться, то я хотел бы провести бой за титул WBO

«Я хотел бы проводить по три-четыре боя в год, но я знаю, что это сложно. Если “Канело” не хочет драться, то я, очевидно, хотел бы объединить все титулы в среднем весе. Я не могу оказывать давление на чемпиона WBO, но если он захочет, то я готов. Моя мечта — заполучить все титулы», — сказал Головкин в интервью ESPN Deportes.
Добавим, что поясом чемпиона WBO в среднем весе — единственным, которого не достает в коллекции Головкина — владеет британец Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО). У последнего на 16 декабря в Канаде намечена защита титула в бою с местным боксером Давидом Лемье (38−3, 33 КО), который в 2015 году досрочно проиграл Головкину и потерял титул IBF.
В то же время промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя отмечал, что переговоры по реваншу с Головкиным возобновятся как раз после боя Сондерс — Лемье.