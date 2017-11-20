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20 ноября, источник: ТАСС

Хэй проведет бой-реваш против Белью 24 марта или 5 мая 2018 года

ТАСС, 20 ноября. Бывший чемпион мира по боксу британский супертяжеловес Дэвид Хэй проведет бой-реванш против соотечественника Тони Белью 24 марта или 5 мая в 2018 году. Слова Хэя приводит портал boxingnews24.com.

Поединок должен был состояться 17 декабря в Лондоне, однако бой пришлось перенести из-за того, что Хэй перенес операцию на руке.

«Я опустошен и объявляю о том, что мой долгожданный реванш против Белью отложен до 24 марта или 5 мая 2018 года, — сказал Хэй. — К сожалению, произошел несчастный случай, я потерял равновесие на лестнице и поскользнулся. При этом каким-то образом повредил бицепс».

Хэй сообщал, что планирует провести еще четыре поединка до завершения карьеры. Одним из соперников Хэя должен стать выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американец Джими Манува, поединок с которым был запланирован на начало следующего года.

Хэй объявил о возобновлении карьеры в 2016 году после почти четырехлетнего перерыва, за это время он одержал две победы и потерпел одно поражение — от Белью, бой с которым не смог завершить из-за травмы ноги (техническим нокаутом в 11-м раунде). На его счету 28 побед (26 — нокаутом), 3 поражения. 34-летний Белью провел за карьеру 31 бой на профессиональном ринге, одержал 28 побед (18 — нокаутом), потерпел два поражения и свел один поединок вничью.

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