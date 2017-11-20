Хэй проведет бой-реваш против Белью 24 марта или 5 мая 2018 года
ТАСС, 20 ноября. Бывший чемпион мира по боксу британский супертяжеловес Дэвид Хэй проведет
ТАСС, 20 ноября. Бывший чемпион мира по боксу британский супертяжеловес Дэвид Хэй проведет
Поединок должен был состояться 17 декабря в Лондоне, однако бой пришлось перенести
«Я опустошен и объявляю о том, что мой долгожданный реванш против Белью отложен до 24 марта или 5 мая 2018 года, — сказал Хэй. — К сожалению, произошел несчастный случай, я потерял равновесие на лестнице и поскользнулся. При этом
Хэй сообщал, что планирует провести еще четыре поединка до завершения карьеры. Одним из соперников Хэя должен стать выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американец Джими Манува, поединок с которым был запланирован на начало следующего года.
Хэй объявил о возобновлении карьеры в 2016 году после почти четырехлетнего перерыва, за это время он одержал две победы и потерпел одно поражение — от Белью, бой с которым не смог завершить