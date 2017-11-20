Хэй проведет бой-реваш против Белью 24 марта или 5 мая 2018 года

Поединок должен был состояться 17 декабря в Лондоне, однако бой пришлось перенести из-за того, что Хэй перенес операцию на руке.

«Я опустошен и объявляю о том, что мой долгожданный реванш против Белью отложен до 24 марта или 5 мая 2018 года, — сказал Хэй. — К сожалению, произошел несчастный случай, я потерял равновесие на лестнице и поскользнулся. При этом каким-то образом повредил бицепс».

Хэй сообщал, что планирует провести еще четыре поединка до завершения карьеры. Одним из соперников Хэя должен стать выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американец Джими Манува, поединок с которым был запланирован на начало следующего года.