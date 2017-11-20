Рассмотрение апелляции Ковалева на второй бой с Уордом отложено до января

«Атлетическая комиссия штата Невада отложила слушания по делу по бою с Уордом, как я понимаю, до января», — сказала Дува.

Ковалев 17 июня в Лас-Вегасе проиграл техническим нокаутом Уорду в восьмом раунде боя-реванша за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе после спорного решения рефери, не зафиксировавшего удары ниже пояса со стороны американца. Команда россиянина подала апелляцию в Атлетическую комиссию штата Невада. В первом бою этих соперников в ноябре 2016 года американец победил единогласным решением судей, что также вызвало вопросы. Уорд в сентябре объявил о завершении карьеры.