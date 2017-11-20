СМИ: Бой-реванш между Хэем и Белью не состоится
ТАСС, 20 ноября. Бывший чемпион мира по боксу британский супертяжеловес Дэвид Хэй отказался от запланированного на 17 декабря в Лондоне
ТАСС, 20 ноября. Бывший чемпион мира по боксу британский супертяжеловес Дэвид Хэй отказался от запланированного на 17 декабря в Лондоне
По информации ESPN, 37-летний Хэй перенес операцию на руке и отказался от проведения поединка с Белью. Официальное объявление об отмене боя должно последовать позднее в понедельник. Ранее британская газета The Sun сообщала, Хэй получил повреждение на тренировке.
Хэй сообщал, что планирует провести еще четыре поединка перед завершением карьеры. Одним из соперников Хэя должен стать выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американец Джимми Манува, поединок с которым запланирован на начало следующего года.
Хэй объявил о возобновлении карьеры в 2016 году после почти четырехлетнего перерыва, за это время он одержал две победы и потерпел одно поражение — от Белью, бой с которым не смог завершить