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20:17 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Бой-реванш между Хэем и Белью не состоится

ТАСС, 20 ноября. Бывший чемпион мира по боксу британский супертяжеловес Дэвид Хэй отказался от запланированного на 17 декабря в Лондоне боя-реванша против соотечественника Тони Белью из-за повреждения. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Источник: AP 2017

По информации ESPN, 37-летний Хэй перенес операцию на руке и отказался от проведения поединка с Белью. Официальное объявление об отмене боя должно последовать позднее в понедельник. Ранее британская газета The Sun сообщала, Хэй получил повреждение на тренировке.

Хэй сообщал, что планирует провести еще четыре поединка перед завершением карьеры. Одним из соперников Хэя должен стать выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американец Джимми Манува, поединок с которым запланирован на начало следующего года.

Хэй объявил о возобновлении карьеры в 2016 году после почти четырехлетнего перерыва, за это время он одержал две победы и потерпел одно поражение — от Белью, бой с которым не смог завершить из-за травмы ноги (техническим нокаутом в 11-м раунде). На его счету 28 побед (26 нокаутом), 3 поражения. 34-летний Белью провел за карьеру 31 бой на профессиональном ринге, одержал 28 побед (18 нокаутом), потерпел два поражения и свел один поединок вничью.

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