СМИ: Бой-реванш между Хэем и Белью не состоится

По информации ESPN, 37-летний Хэй перенес операцию на руке и отказался от проведения поединка с Белью. Официальное объявление об отмене боя должно последовать позднее в понедельник. Ранее британская газета The Sun сообщала, Хэй получил повреждение на тренировке.

Хэй сообщал, что планирует провести еще четыре поединка перед завершением карьеры. Одним из соперников Хэя должен стать выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американец Джимми Манува, поединок с которым запланирован на начало следующего года.