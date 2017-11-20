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18:07 (мск), источник: Vesti.kz

Трехкратный чемпион Казахстана встретится во втором профи-бою с боксером из Беларуси

29-летний казахстанский тяжеловес Жан Кособуцкий (1−0, 1 КО) во втором профессиональном поединке встретится с Олегом Заблотским из Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz.

Вечер бокса, в котором примут участие спортсмены, пройдет завтра, 21 ноября, в Минске. Поединок супертяжеловесов будет организован по регламенту шестираундового боя и станет одним из главным в событии.

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На счету 30-летнего Заблотского четыре профессиональных поединка, и во всех он проиграл. В трех боях он уступил по очкам, а одном был признан проигравшим техническим нокаутом в последнем четвертом раунде. Олег дебютирует на профи-ринге в Беларуси — прежние поединки он проводил в Латвии, Финляндии и России.

Что касается Жана Кособуцкого, то свой дебютный бой он провел в Борисове (Беларусь) и выиграл его в первом раунде. До Заблотского команда казахстанца вела переговоры с боксерами из Украины и Узбекистана, но соперником стал именно Олег Заблотский.

В период любительской карьеры супертяжеловес Кособуцкий становился серебряным призером Универсиады в Казани в 2013 году. Также он трижды выигрывал чемпионат Казахстана (2010, 2012 и 2013).

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