Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Скорбящий по солдатам вермахта школьник из РФ возмутил Рунет
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Встреча двух жен президентов, которую СМИ окрестили модной битвой
Как обманывают с новыми деньгами
Россияне назвали главный минус Путина
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Лада
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь4
Барыс0
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен0
Лилль1
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Бетис
Хоккей. КХЛ
12:30
АмурОТ3
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал0
Локомотив2
Хоккей. НХЛ
21.11
Баффало Сэйбрз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
21.11
Торонто Мэйпл Ливз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
21.11
Вашингтон Кэпиталз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
21.11
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
21.11
Миннесота Уайлд
Нью-Джерси Дэвилз
Все события
СМИ: вступившейся за Дюжева Рынске напомнили ее настоящую фамилию
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии
Георгий Джикия продлил контракт со «Спартаком»
Как прошел грандиозный показ Victoria's Secret в Шанхае (фото)
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
9Армейцы снова не справились с турецким напором
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
17:47 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-претендент на титул чемпиона мира начал переговоры о бое с Канатом Исламом

Британский боксер первого среднего веса Килрейн Келли (23−1, 9 КО) сообщил корреспонденту Vesti.kz о том, что его команда ведет переговоры о бое с представителями казахстанца Каната Ислама (25−0, 20 КО), выступающего в той же категории.

«Я знаю, что моя команда ведет переговоры с Деннисом Хоганом. Лиамом Смитом и Канатом Исламом. Сейчас они выбирают лучший вариант. Я готов сражаться с кем угодно. Мой приоритет — бой за вакантный титул WBO. В любом случае мне интересны все эти боксеры. Я хотел бы встретиться с Исламом. Он фантастический боксер. Жесткий и квалифицированный боец из боксерской страны — Казахстана.

Читайте также
Канат Ислам в ближайшее время отправится в США

Я думаю, что мне по силам его побить. Если бой имеет смысл, я готов сражаться. Все будут решать мои менеджеры, но я не боюсь путешествовать. Если будет необходимо, я готов к поездке в Казахстан, — отметил Килрейн.

25-летний британец занимает шестую строчку в рейтинге WBO. Он провел 24 боя, одержав 23 победы, из которых девять досрочные. Единственное поражение в карьере произошло в декабре 2015 года в титульном бою за пояс WBO в первом среднем весе против его соотечественника Лиама Смита (26−1−1, 14 КО), который победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит оценил вероятность боя Ислама и Смита.

Сейчас в своем дивизионе Ислам возглавляет рейтинг WBA и входит в ТОП-3 по версиям WBO и IBF. На счету казахстанца второстепенные пояса WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе. В последнем поединке, прошедшем 9 сентября этого года в Астане, Ислам нокаутировал канадца Брэндона Кука (18−1, 11 КО).

"Барыс" в третий раз в сезоне проиграл "Сибири"
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии
Георгий Джикия продлил контракт со «Спартаком»
Четыре российских легкоатлета подвергнуты дисквалификации
Два игрока ЦСКА получили переломы в игре со «СКА-Хабаровском»
«Реал» зимой намерен приобрести футболиста «Арсенала»
«Сдавали бутылки, чтоб поесть». Трудная судьба воспитанника ЦСКА
Бердыев — не Бесков, ЦСКА — не нытики. Откровения тура РФПЛ
Новости

Чарльз Мэнсон умер в тюрьме

Самая известная жертва секты «Семья», лидером которой был Чарльз Мэнсон, — актриса Шэрон Тэйт, жена кинорежиссера Романа Полански, которая была убита в 1969 году
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
45-летний Андрей Малахов не может определиться с именем для сына Телеведущий организует голосование.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь