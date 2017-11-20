Экс-претендент на титул чемпиона мира начал переговоры о бое с Канатом Исламом

«Я знаю, что моя команда ведет переговоры с Деннисом Хоганом. Лиамом Смитом и Канатом Исламом. Сейчас они выбирают лучший вариант. Я готов сражаться с кем угодно. Мой приоритет — бой за вакантный титул WBO. В любом случае мне интересны все эти боксеры. Я хотел бы встретиться с Исламом. Он фантастический боксер. Жесткий и квалифицированный боец из боксерской страны — Казахстана.

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Я думаю, что мне по силам его побить. Если бой имеет смысл, я готов сражаться. Все будут решать мои менеджеры, но я не боюсь путешествовать. Если будет необходимо, я готов к поездке в Казахстан, — отметил Килрейн.

25-летний британец занимает шестую строчку в рейтинге WBO. Он провел 24 боя, одержав 23 победы, из которых девять досрочные. Единственное поражение в карьере произошло в декабре 2015 года в титульном бою за пояс WBO в первом среднем весе против его соотечественника Лиама Смита (26−1−1, 14 КО), который победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит оценил вероятность боя Ислама и Смита.