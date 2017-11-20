Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
СМИ связывают очередную тренировку Мэйвезера с Головкиным
Журналисты не намерены мириться с тем, что бой Флойда
Журналисты не намерены мириться с тем, что бой Флойда
«Флойд определенно хочет драться снова. К бою с кем он тренируется? По слухам, к GGG — он уже ясно дал понять, что не боится Головкина. Может ли его супребой с Головкиным разрушить реванш Головкин — “Канело”? “Money” полон сюрпризов. Давайте подождем объявления», — гласит подпись к видео.
Ранее Головкин говорил, что Мэйвезер — единственный соперник, ради которого он готов спуститься в весе.