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16:49 (мск), источник: Sports.kz

СМИ связывают очередную тренировку Мэйвезера с Головкиным

Журналисты не намерены мириться с тем, что бой Флойда Мэйвезера-младшего (50−0, 27 КО) и Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) никогда не состоится, сообщает Sports.kz.

Youtube-канал Hardwork Dedication опубликовал новое видео тренировки Мэйвезера и допустил, что он готовится к бою с Головкиным.

«Флойд определенно хочет драться снова. К бою с кем он тренируется? По слухам, к GGG — он уже ясно дал понять, что не боится Головкина. Может ли его супребой с Головкиным разрушить реванш Головкин — “Канело”? “Money” полон сюрпризов. Давайте подождем объявления», — гласит подпись к видео.

Ранее Головкин говорил, что Мэйвезер — единственный соперник, ради которого он готов спуститься в весе.

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