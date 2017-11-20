СМИ связывают очередную тренировку Мэйвезера с Головкиным

Youtube-канал Hardwork Dedication опубликовал новое видео тренировки Мэйвезера и допустил, что он готовится к бою с Головкиным.



«Флойд определенно хочет драться снова. К бою с кем он тренируется? По слухам, к GGG — он уже ясно дал понять, что не боится Головкина. Может ли его супребой с Головкиным разрушить реванш Головкин — “Канело”? “Money” полон сюрпризов. Давайте подождем объявления», — гласит подпись к видео.



Ранее Головкин говорил, что Мэйвезер — единственный соперник, ради которого он готов спуститься в весе.