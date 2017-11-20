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15:45 (мск), источник: Vesti.kz

Битый чемпионом WBC и 300-фунтовый боец. Кто мог бы стать соперником Ивана Дычко

27-летний казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (2−0, 2 КО) в декабре проведет два поединка в США. Потенциальные соперники двукратного призера Олимпийских игр — в материале корреспондента Vesti.kz.

Ранее стало известно, что Дычко проведет свои следующие профессиональные поединки 1 и 9 (или 16) декабря. По словам менеджера Зии Алиева, команда подбирает казахстанцу оппозицию, которая с каждым следующим поединком будет становиться все сложнее и сложнее.

1. Йохан Бэнкс (8−11−4, 6 КО), 42 года.

Габаритный боксер. В своем последнем бою весил 274 фунта (124 килограмма). На профессиональном ринге более 10 лет. В самом известном своем противостоянии «подбил» соотечественника Скайлера Андерсона: до их очной встречи, в которой Бэнкс нокаутировал соперника во втором раунде, Андерсон выиграл 16 боев и только в одном проиграл, а еще один свел вничью.

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2. Терранс Марбра (8−5, 6 КО), 41 год.

Еще один опытный боксер, который дебютировал среди профессионалов в марте 2003 года. Стартовав с пяти побед, Марбра «споткнулся» об пуэрториканца Мойсеса Рене Дроса и на семь с половиной лет «завязал» с профи-боксом. Вернулся он в ноябре 2011 года, когда техническим нокаутом победил американца Эрика Леандера, который, как и Марбра, до их очной встрече проиграл только один бой. Боксировал с Террансом известный поляк и экс-претендент на пояс WBC Артур Шпилька (20−3, 15 КО).

3. Брэндон Спенсер (6−15−2, 4 КО), 33 года.

Американец около семи лет на профессиональном ринге. В его пассиве 15 поражений, но только один бой он проиграл досрочно. Нокаутировать Спенсера смог только соотечественник Джеральд Вашингтон, еще один кандидат на титул чемпиона мира по версии WBC (как и Шпилька, Вашингтон досрочно проиграл титульный бой Деонтею Уайлдеру). Добавим, что вес американца обычно превышает 300 фунтов — максимальный его показатель 312 фунтов (141,5 килограмма). Если Спенсер выйдет на ринг против Дычко, то это станет его четвертый бой в 2017 году.

4. Тайсон Мэнголд Кобб (21−9, 12 КО), 42 года.

Кобб около девять лет среди профессионалов. Боксировал с Уайлдером в 2010 году, когда тот еще не был чемпионом мира, и был нокаутировал за 33 секунды. Встречался Тайсон и со Шпилькой: в 2015 году польский боксер выиграл противостояние во втором раунде техническим нокаутом. В текущем году Кобб выходил на ринг три раза и выиграл два боя.

Напомним, Дычко, дважды становившийся призером Олимпийских игр, на профи-ринге провел два боя и оба выиграл досрочно. В своем последнем поединке казахстанец нокаутировал у Родригеса Кейджа и рассказал о своем профессиональном росте.

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