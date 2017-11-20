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15:04 (мск), источник: РБК-Спорт

Успеть за 11 секунд: самые быстрые нокауты в титульных боях за историю

В субботу, 18 ноября, южноафриканский боксер Золина Тете установил новый мировой рекорд — ему потребовалось всего 11 секунд, чтобы выиграть титульный бой. Теперь в пятерке самых быстрых боев за пояс нет ни одного, который длился бы дольше 34 секунд.

Источник: РБК-Спорт

6. Принц Насим Хамед против Саида Лаваля, 35 секунд

Дата: 16 марта 1996 года

Вес: до 57 кг

Титул: WBO

Для британца Насима Хамеда бой против нигерийца Саида Лаваля был первой защитой титула чемпиона мира по версии WBO. Насим Хамед отправил соперника на настил уже первым ударом, а оставшиеся полминуты ушли на то, чтобы Лаваль поднялся, немного покружил вокруг противника и получил в голову еще один удар. Больше на ноги нигериец уже не встал, и Хамед сохранил чемпионский титул. После рекорда Тете этот бой выпал из пятерки самых быстрых титульных поединков в истории.

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5. Пхонгсаклек Ванчонгкхам против Дайсуке Найто, 34 секунды

Дата: 19 апреля 2002 года

Вес: до 52 кг

Титул: WBC

Этот нокаут стал самым быстрым в наилегчайшей весовой категории. В таиландском городе Кхонкэне местный боксер Ванчонгкхам справился с японцем Дайуке Найто всего за 34 секунды. Найто начал бой активнее и даже за первые секунды успел пару раз достать соперника, но больше ничего в этом поединке он не сделал. Ванчонгкхам, простоявший едва ли не на месте эти 30 секунд, затем ударил японца в голову, и на том бой закончился. В дальнейшем Ванчонгкхам встречался с Найто еще трижды — один раз выиграл, один бой проиграл, а завершилась серия в 2008 году ничьей.

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4. Бернард Хопкинс против Стива Франка, 24 секунды

Дата: 27 января 1996 года

Вес: до 73 кг

Титул: IBF

Американский чемпион Бернард Хопкинс стал первым, кому не потребовалось и половины минуты для того, чтобы выиграть титульный бой. В самом начале поединка против Стива Франка из Гайаны Хопкинс провел серию ударов, и Франк упал. Несмотря на то, что ему удалось подняться, рефери остановил бой — продолжать драться гайанец уже не мог.

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3. Джеральд Макклеллан против Джея Белла, 20 секунд

Дата: 6 августа 1993 года

Вес: до 73 кг

Титул: WBC

Макклеллан завоевал титул чемпиона по версии WBC в мае 1996 года, а в августе ему уже пришлось проводить первую защиту. Соперником американца стал его соотечественник Джей Белл, и это бой продлился всего два десятка секунд. Белл начал бой активно, но не уследил за соперником и пропустил удар в челюсть. Даже после того, как рефери остановил отсчет, Белл не мог подняться — о продолжении боя речь не шла.

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2. Даниэль Хименес против Харальда Гайера, 17 секунд

Дата: 3 сентября 1994 года

Вес: до 52,2 кг

Титул: WBO

Пуэрториканец Даниэль Хименес несколько раз защищал титул чемпиона по версии WBO, но самым быстрым оказался бой против австрийца Харальда Гайера. До того Гайер не проиграл ни одного поединка, бой проходил в Австрии — и все равно он в самом начале пропустил прямой в голову, упал и подняться так и не смог, хотя и пытался. До 2017 года этот бой был самым быстрым поединком за титул в истории.

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1. Золина Тете против Сибонизо Гоньи

Дата: 18 ноября 2017 года

Вес: до 52,2 кг

Титул: WBO

В бое между Тете и Гоньи цели достиг первый же удар. Тете потребовалось всего пять секунд, чтобы отправить соперника на пол, а остальные шесть ушли на отсчет рефери — судья не стал доводить счет до десяти, а почти сразу понял, что Гонья уже не встанет. Тете сохранил чемпионский пояс, а заодно получил мировой рекорд.

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