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14:32 (мск), источник: ТАСС

Российский боксер Бивол планирует провести бой против Барреры в марте в Нью-Йорке

ТАСС, 20 ноября. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол в феврале или марте 2018 года планирует провести бой против кубинца Салливана Барреры в Нью-Йорке. Об этом сообщил менеджер российского спортсмена Вадим Корнилов, которого цитирует пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас планируется следующий бой в феврале, в марте в США. Предположительно это будет шоу «Мира бокса», которое будет происходить, возможно, в штате Нью-Йорк, но место пока еще обсуждается с нашими партнерами, — сообщил Корнилов.

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— Один из возможных кандидатов — это Салливан Баррера, и он уже вроде бы предварительно дал согласие дал на бой с Биволом. Поэтому будем пытаться прийти к этому бою, Бивол и [его тренер] Геннадий Юрьевич Машьянов очень заинтересованы в этом бое, как и вся команда".

26-летний Бивол в 12-раундовом поединке в Монте-Карло выиграл у австралийца Трента Бродхёрста техническим нокаутом в первом раунде и защитил титул WBA. На счету россиянина 12 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.

В активе 35-летнего Барреры 20 побед (14 нокаутом) и одно поражение. Следующий бой кубинец проведет 25 ноября против доминиканца Феликса Валеры.

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