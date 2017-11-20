Российский боксер Бивол планирует провести бой против Барреры в марте в Нью-Йорке

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас планируется следующий бой в феврале, в марте в США. Предположительно это будет шоу «Мира бокса», которое будет происходить, возможно, в штате Нью-Йорк, но место пока еще обсуждается с нашими партнерами, — сообщил Корнилов.

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— Один из возможных кандидатов — это Салливан Баррера, и он уже вроде бы предварительно дал согласие дал на бой с Биволом. Поэтому будем пытаться прийти к этому бою, Бивол и [его тренер] Геннадий Юрьевич Машьянов очень заинтересованы в этом бое, как и вся команда".

26-летний Бивол в 12-раундовом поединке в Монте-Карло выиграл у австралийца Трента Бродхёрста техническим нокаутом в первом раунде и защитил титул WBA. На счету россиянина 12 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.