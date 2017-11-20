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13:59 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Головкина: Мы бы уже давно подписали контракт на реванш, но «Канело» колеблется и тянет время

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), рассказал о том, как обстоят дела с организацией матча-реванша против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).

«С самого первого боя — Геннадий чувствовал, что он выиграл его — Головкин был готов к реваншу, потому что фанаты остались с неудовлетворительным результатом. С нашей стороны контракт на реванш был бы уже давно подписан, и сейчас бы мы его раскручивали. Но я понимаю, что «Канело» в отпуске, и ему нужно немного больше времени для согласия, чем Геннадию. Возможно, после 12 раундов с таким мощным панчером как Геннадий, он стал немного колебаться, но мы по-прежнему уверены, что сможем договориться о реванше, потому что это крупнейшее событие в боксе в следующем году.

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Если бой состоится, то нам нужно уладить это поскорее, так как я считаю, что для раскрутки события такого масштаба, лучше было бы начинать промоушен на май сразу после их сентябрьского поединка. Но мы уже потеряли целый месяц, за который могли бы все сделать и начать продвижение.

Желательно договориться в декабре, иначе нам придется искать другие варианты для Геннадия. Но отмечу, «план А» для Геннадия и «Канело» — это матч-реванш, потому что оба они заработали за тот бой самый большие гонорары в карьере. Цифры во втором поединке будут больше, — заявил Леффлер в интервью UCNLive.com.

Первый бой Головкина и «Канело» состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе. Соперники отбоксировали 12 раундов, по итогам которых была объявлена ничья. Реванш ожидается в мае следующего года.

Мы бы уже давно подписали контракт на реванш, но "Канело" колеблется и тянет время - промоутер Головкина
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