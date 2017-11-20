Промоутер Головкина: Мы бы уже давно подписали контракт на реванш, но «Канело» колеблется и тянет время

«С самого первого боя — Геннадий чувствовал, что он выиграл его — Головкин был готов к реваншу, потому что фанаты остались с неудовлетворительным результатом. С нашей стороны контракт на реванш был бы уже давно подписан, и сейчас бы мы его раскручивали. Но я понимаю, что «Канело» в отпуске, и ему нужно немного больше времени для согласия, чем Геннадию. Возможно, после 12 раундов с таким мощным панчером как Геннадий, он стал немного колебаться, но мы по-прежнему уверены, что сможем договориться о реванше, потому что это крупнейшее событие в боксе в следующем году.

Если бой состоится, то нам нужно уладить это поскорее, так как я считаю, что для раскрутки события такого масштаба, лучше было бы начинать промоушен на май сразу после их сентябрьского поединка. Но мы уже потеряли целый месяц, за который могли бы все сделать и начать продвижение.

Желательно договориться в декабре, иначе нам придется искать другие варианты для Геннадия. Но отмечу, «план А» для Геннадия и «Канело» — это матч-реванш, потому что оба они заработали за тот бой самый большие гонорары в карьере. Цифры во втором поединке будут больше, — заявил Леффлер в интервью UCNLive.com.