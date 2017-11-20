С кем боксировать Головкину во втором среднем весе?
Журналист Boxingscene.com Мигель Ривера перечислил достойных оппонентов для Геннадия Головкина в случае его перехода во вторую среднюю категорию, сообщает Sports.kz.
Журналист Boxingscene.com Мигель Ривера перечислил достойных оппонентов для Геннадия Головкина в случае его перехода во вторую среднюю категорию, сообщает Sports.kz.
Ранее GGG сказал, что перешел бы в 168 фунтов ради значимого боя.
«Для Головкина есть несколько вариантов во втором среднем весе — и большинство из них можно отыскать в Великобритании. Три топовых имени в данный момент задействованы во Всемирной боксерской суперсерии. В полуфинале Крис
Одно время ходили разговоры о потенциальном поединке Головкина и Рамиреса. Тогда оба боксера находились «под зонтом» у НВО. Теперь бои Рамиреса транслируются на ESPN в рамках эксклюзивного договора телеканала с компанией Top Rank, продвигающей мексиканца, — написано в материале.