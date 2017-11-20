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12:09 (мск), источник: Sports.kz

С кем боксировать Головкину во втором среднем весе?

Журналист Boxingscene.com Мигель Ривера перечислил достойных оппонентов для Геннадия Головкина в случае его перехода во вторую среднюю категорию, сообщает Sports.kz.

Ранее GGG сказал, что перешел бы в 168 фунтов ради значимого боя.

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«Для Головкина есть несколько вариантов во втором среднем весе — и большинство из них можно отыскать в Великобритании. Три топовых имени в данный момент задействованы во Всемирной боксерской суперсерии. В полуфинале Крис Юбэнк-младший и Джордж Гроувс сразятся в объединительном бою за титулы WBA и IBO, а обязательный претендент по линии WBC Каллум Смит встретится с Юргеном Бремером. Затем есть чемпион мира по версии IBF Джеймс Дигейл, также британец. Два других чемпиона выступают в США — обладатель титула WBC Давид Бенавидес и «король WBO» Хильберто Рамирес.

Одно время ходили разговоры о потенциальном поединке Головкина и Рамиреса. Тогда оба боксера находились «под зонтом» у НВО. Теперь бои Рамиреса транслируются на ESPN в рамках эксклюзивного договора телеканала с компанией Top Rank, продвигающей мексиканца, — написано в материале.

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