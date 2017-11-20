С кем боксировать Головкину во втором среднем весе?

«Для Головкина есть несколько вариантов во втором среднем весе — и большинство из них можно отыскать в Великобритании. Три топовых имени в данный момент задействованы во Всемирной боксерской суперсерии. В полуфинале Крис Юбэнк-младший и Джордж Гроувс сразятся в объединительном бою за титулы WBA и IBO, а обязательный претендент по линии WBC Каллум Смит встретится с Юргеном Бремером. Затем есть чемпион мира по версии IBF Джеймс Дигейл, также британец. Два других чемпиона выступают в США — обладатель титула WBC Давид Бенавидес и «король WBO» Хильберто Рамирес.