Федерация профи-бокса РК возмущена позицией WBA в отношении боя Жакиянов — Барнетт

Согласно правилам, британский боксер обязан был пройти после поединка процедуру допинг-контроля, а уже потом направляться в больницу или куда ему вздумается. Меня удивляет, почему Всемирная боксерская Ассоциация не приняла протест по данному вопросу от менеджера казахстанца Филипа Фондю по этой ситуации. WBA должна реагировать на такое нарушение и держать ситуацию под контролем, но она проигнорировала данное обращение к ней. Теперь от лица казахстанской Федерации профессионального бокса направим письмо президенту WBA Хильберто Мендосе, где будем требовать, чтобы за Жанатом Жакияновым оставили все его титулы и как минимум обязали британца провести с казахстанцем еще один бой, причем по всем антидопинговым правилам. В этой организации мы состоим с 1993 года и являемся полноправными ее членами, поэтому будем добиваться от ее руководства справедливого решения данного вопроса.



— А почему Ваша Федерация сразу не обратилась к WBA по этому вопросу?

— Сначала по данной ситуации менеджер Жаната Жакиянова, Филип Фондю сам обратился с письмом к WBA. Но, так как, никакой положительной реакции не последовало со стороны Всемирной боксерской Ассоциации, теперь обращение к ней будет от нашей Федерации.