Менеджер казахстанского боксера объяснил, почему у них «украли» два боя
Менеджер казахстанского
Менеджер казахстанского
Первый профессиональный бой Турсынгалиев провел 10 ноября, а еще через четыре дня снова поднялся на ринг. Но авторитетный ресурс BoxRec.com не учитывает эти бои.
«Так получилось потому, что события прошли за последние 10 дней. BoxRec сообщают обо всех поединках в понедельник, то есть, они берут еще от пяти до десяти дней, чтобы опубликовать объяснение. Журналисты BoxRec всего лишь на 60 процентов точны, как и весь мир. Поэтому у Мусы нет его статистики, где было бы 3−0,» — поделился Ривалта.
Менеджер не исключает, что действительные показатели боксеру «вернут» в ближайшие дни.
Добавим, что 23-летний Турсынгалиев выступает на профессиональном ринге во втором полулегком весе и выиграл три проведенных боя за неделю в Мексике.