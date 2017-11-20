Менеджер казахстанского боксера объяснил, почему у них «украли» два боя

Первый профессиональный бой Турсынгалиев провел 10 ноября, а еще через четыре дня снова поднялся на ринг. Но авторитетный ресурс BoxRec.com не учитывает эти бои.

«Так получилось потому, что события прошли за последние 10 дней. BoxRec сообщают обо всех поединках в понедельник, то есть, они берут еще от пяти до десяти дней, чтобы опубликовать объяснение. Журналисты BoxRec всего лишь на 60 процентов точны, как и весь мир. Поэтому у Мусы нет его статистики, где было бы 3−0,» — поделился Ривалта.