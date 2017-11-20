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11:22 (мск), источник: Vesti.kz

Менеджер казахстанского боксера объяснил, почему у них «украли» два боя

Менеджер казахстанского боксера-профессионала Мусы Турсынгалиева Генри Ривалта объяснил корреспонденту Vesti.kz, почему поединок с Рикардо Моргадо считается дебютным для 23-летнего спортсмена, несмотря на то, что он уже успел провести два поединка.

Первый профессиональный бой Турсынгалиев провел 10 ноября, а еще через четыре дня снова поднялся на ринг. Но авторитетный ресурс BoxRec.com не учитывает эти бои.

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«Так получилось потому, что события прошли за последние 10 дней. BoxRec сообщают обо всех поединках в понедельник, то есть, они берут еще от пяти до десяти дней, чтобы опубликовать объяснение. Журналисты BoxRec всего лишь на 60 процентов точны, как и весь мир. Поэтому у Мусы нет его статистики, где было бы 3−0,» — поделился Ривалта.

Менеджер не исключает, что действительные показатели боксеру «вернут» в ближайшие дни.

Добавим, что 23-летний Турсынгалиев выступает на профессиональном ринге во втором полулегком весе и выиграл три проведенных боя за неделю в Мексике.

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