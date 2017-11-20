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11:12 (мск), источник: Sports.kz

Мир профи. Политика двойных стандартов в действии

История, имевшая место произойти в процессе защиты казахстанским профессиональным боксером Жанатом Жакияновым принадлежавшего ему титула суперчемпиона Мира по версии WBA, воистину, не устает поражать. Оппонент нашего земляка по делу, в общем-то, выиграв бой в ринге, по окончании противостояния не дал себе труда сдать анализы на допинг. И за это ему ничего не было!

Судя по всему, — уже и не будет. Несмотря на все усилия менеджера ZZ Филипа Фондю, представители WBA и Британского Совета бокса, под чьей эгидой проводился боксерский вечер в Белфасте, в рамках которого местный файтер Райан Барнетт отобрал у казахстанца его титул и пояс, всячески игнорируют вопиющее нарушение. Как говаривали древние римляне, «Quod licet Iovi, non licet bovi». Или, другими словами: что позволяется Юпитеру — не дозволено быку. В статусе некоего божества здесь выставляется спортсмен одной из ведущих держав планеты, а в роли парнокопытных — представители всего остального мира.

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Конечно, дрался бы с Жанатом мексиканец (не уровня Канело, разумеется…) или, скажем, поляк — и вероятность подобного происшествия уверенно приближалась бы к нулю. Но Барнетт защищает цвета Великобритании… На территории которой, к тому же (а Северная Ирландия — неотъемлемая часть Соединенного Королевства, как известно), и проводился объединительный чемпионский бой. А в Британии, говорят, побеждает только Британия…

Понятно, что на триумф в Белфасте Жакиянову можно было бы рассчитывать только в том случае, если бы казахстанец нокаутировал местного боксера — ну, или, возможно, если б через раунд отправлял его в нокдаун. В любом другом случае Барнетт имел заведомое преимущество. Ясно и то, что Жанат не победил и по очкам — хотя поединок был куда более близким, чем попытались представить его после решающего гонга судьи. И, все же, поневоле возникает вопрос: получается, лихому рубаке Райану было чего бояться, если прямо с ринга он срочно ретировался в больницу, якобы напрочь забыв об обязательной процедуре сдачи анализов на допинг?.. А самое удивительное, что синхронно вместе с ним потеряли память по данному конкретному поводу и все ответственные за проведение этого весьма значимого мероприятия люди.

Спускать с рук подобное отношение к себе, конечно, никак нельзя. Если закрыть глаза на происшедшее в этот раз, то возникнет прецедент, благодаря которому в будущем практически любая защита казахстанским профессиональным боксером чемпионского титула будет завершаться одинаково — неизменным поражением нашего земляка. В связи с этим Федерация профессионального бокса Республики Казахстан должна сейчас занять по данному вопросу жесткую позицию и планомерно добиваться от WBA исполнения требований правил и регламентов, принятых этой организацией. Вопрос, на самом деле, далеко не праздный. Уткнемся в тряпочку и в этот раз — далее пытаться отстаивать свои права и добиваться справедливости будет просто бесполезно.

Конечно, ситуация, ввиду ожесточенной в последнее время борьбы во всем мире с применением в спорте допинга, выглядит даже, наверное, со стороны несколько анекдотичной. Можно представить себе, каким санкциям подвергся бы, скажем, казахстанский спортсмен, откажись он вдруг проходить по какой-либо (да по любой!) причине допинг-тесты. Одним только лишением чемпионского титула дело бы точно не обошлось… А тут — ни VADA, ни WBA даже и не чешутся… На самом деле, момент более чем показательный. В свете чего любому нашему боксеру-профессионалу необходимо еще раз сделать для себя серьезные выводы: побеждать нужно так, чтобы ни у кого не могло появиться и мизерного сомнения в твоем итоговом успехе. Иначе — пощады не будет…

А пока нам всем нужно отстоять Жаната Жакиянова. На самом деле, сейчас его менеджер добивается справедливости не только в отношении одного нашего земляка — он сражается за права всех представителей Казахстана в профессиональном боксе. Дадим заднюю — в дальнейшем о нас будут вытирать ноги постоянно.

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