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10:57 (мск), источник: Sports.kz

Дэниел Джейкобс: Глядя в глаза Головкина, я увидел побеждённого человека

Американский боксёр Дэниел Джейкобс отметил, что увидел в глазах чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC казахстанца Геннадия Головкина неуверенность после окончания их поединка, состоявшегося в марте текущего года.

«Глядя в глаза Головкина, я увидел побеждённого человека.

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В нём были заметны сомнения насчёт того, каким будет решение судей. Я был уверен в своём результате. Когда он вернулся в свой угол после 11-го раунда, то его тренер сказал ему: «Ты отдал этот раунд, и тебе нужно быть лучше в следующем». Даже с учётом нокдауна я был уверен в своей победе. То, что они оправдывались после боя, налегая на то, что я весил как полутяж, было большим комплиментом", — цитирует Джейкобса BoxingScene.

Напомним, в этом бою победу единогласным решением судей с небольшим перевесом по очкам одержал Головкин.

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