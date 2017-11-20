Дэниел Джейкобс: Глядя в глаза Головкина, я увидел побеждённого человека

В нём были заметны сомнения насчёт того, каким будет решение судей. Я был уверен в своём результате. Когда он вернулся в свой угол после 11-го раунда, то его тренер сказал ему: «Ты отдал этот раунд, и тебе нужно быть лучше в следующем». Даже с учётом нокдауна я был уверен в своей победе. То, что они оправдывались после боя, налегая на то, что я весил как полутяж, было большим комплиментом", — цитирует Джейкобса BoxingScene.