Головкин рассказал, чего ждет от реванша с «Канело»

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— Я не знаю, будет ли второй поединок, нужно спросить «Канело». Но я готов. У меня остались мои титулы, и я буду готов к маю.

Я бы удивлен тем, что он сказал, будто победил меня, потому что это не так. Я не думаю, что он чувствовал себя комфортно на ринге. Если бы ему было комфортно, он бы действительно меня победил. Иногда бои бывают более сложными. Я считаю, что первый поединок был хорош, а второй получится еще намного интереснее.