Головкин рассказал, чего ждет от реванша с «Канело»
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадий Головкин поделился своими ожиданиями от потенциального реванша с Саулем «Канело» Альваресом, пишет Sports.kz.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадий Головкин поделился своими ожиданиями от потенциального реванша с Саулем «Канело» Альваресом, пишет Sports.kz.
— Я не знаю, будет ли второй поединок, нужно спросить «Канело». Но я готов. У меня остались мои титулы, и я буду готов к маю.
Я бы удивлен тем, что он сказал, будто победил меня, потому что это не так. Я не думаю, что он чувствовал себя комфортно на ринге. Если бы ему было комфортно, он бы действительно меня победил. Иногда бои бывают более сложными. Я считаю, что первый поединок был хорош, а второй получится еще намного интереснее.
Думаю, мне просто нужно больше времени, чтобы его побить. Я чувствую, что выиграл первый бой, и я не собираюсь говорить, что нокаутирую его, потому что бокс — жесткий вид спорта. Я думаю, это будет тяжелая битва для нас обоих, — сказал Геннадий в эфире программы Sports Center на ESPN Deportes.