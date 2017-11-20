Стали известны детали визита Геннадия Головкина в Мексику

В эту страну Головкин приехал накануне вместе с промоутером Томом Леффлером и тренером Абелем Санчесом. Отметим, что Санчес — мексиканец по происхождению: он родился в Тихуане, но в шестилетнем возрасте с семьей эмигрировал в США.

В Мексику Головкин прибыл по приглашению президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана. В октябре GGG из-за семейных дел не смог вырваться на ежегодную Конвенцию WBC в Баку, поэтому пообещал функционеру посетить его страну.

Сегодня, 20 ноября, Головкин, по традиции, посетит одну из больниц в Мехико, а на завтра запланирована его пресс-конференция для местных журналистов. Ранее также стало известно, что в ходе визита он сделает пожертвование в фонд пострадавшим от сентябрьского землетрясения.

Сразу после прилета в Мехико Головкин вместе с Санчесом и Леффлером побывал на матче по американскому футболу на стадионе «Ацтека». В перерыве игры НФЛ между командами «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Окленд Рэйдерс» казахстанский боксер вместе с другими знаменитостями вышел в центр поля и удостоился овации за поддержку пострадавших от землетрясения.