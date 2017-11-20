Стали известны детали визита Геннадия Головкина в Мексику
Телеканал ESPN Deportes узнал подробные детали визита чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) в Мексику.
Телеканал ESPN Deportes узнал подробные детали визита чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) в Мексику.
В эту страну Головкин приехал накануне вместе с промоутером Томом Леффлером и тренером Абелем Санчесом. Отметим, что Санчес — мексиканец по происхождению: он родился в Тихуане, но в шестилетнем возрасте с семьей эмигрировал в США.
В Мексику Головкин прибыл по приглашению президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана. В октябре GGG
Сегодня, 20 ноября, Головкин, по традиции, посетит одну из больниц в Мехико, а на завтра запланирована его
Сразу после прилета в Мехико Головкин вместе с Санчесом и Леффлером побывал на матче по американскому футболу на стадионе «Ацтека». В перерыве игры НФЛ между командами «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Окленд Рэйдерс» казахстанский боксер вместе с другими знаменитостями вышел в центр поля и удостоился овации за поддержку пострадавших от землетрясения.
Отметим, что Головкин уже посещал Мексику в 2014 году. Чемпион мира называет свой стиль бокса мексиканским, а среди его фанатов есть мексиканцы, которые поддерживали GGG даже в бою со своим земляком Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). Их поединок прошел в сентябре в