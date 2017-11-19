Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших голов недели.
Тренер Альвареса считает, что он победил Головкина единогласным решением
Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) Хосе «Чепо» Рейносо
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Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) Хосе «Чепо» Рейносо
— Когда мы услышали результат, почувствовали себя безутешными. Мы считаем, что победили единогласным решением судей, — сказал Рейносо в интервью Primer Guante.
Напомним, бой Головкин — Альварес состоялся 16 сентября в