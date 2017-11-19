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21:30 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин встретил бывшего соперника в самолете по пути в Мехико

Экс-претендент на чемпионский титул в среднем весе американский боксер Габриэль Росадо встретил своего бывшего соперника — чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина — в самолете по пути в Мехико.

Об этом сам Росадо сообщил в своем твиттере, добавив, что ему было приятно встретится с Головкиным и его промоутером Томом Леффлером и тренером Абелем Санчесом.

«Было приятно увидеть во время посадки Головкина, Леффлера и Санчеса на одном рейсе. Мир тесен», — написал Росадо.

Ответ Леффлера не заставил себя ждать: «Всегда приятно видеть тебя, Гэйб. Ты был одним из первых, кто вышел на ринг и не побоялся подраться с Головкиным, когда другие чемпионы воздержались».

Напомним, Росадо встречался с Головкиным в январе 2013 года. Американец проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее сообщалось, что Головкин посетит Мехико, чтобы сделать пожертвование в фонд помощи пострадавшим от мощного землетрясения.

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Головкин встретил бывшего соперника в самолете по пути в Мехико
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