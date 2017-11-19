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12:27 (мск), источник: ТАСС

Де ла Хойя подтвердил намерение провести боксерский бой с Макгрегором

ТАСС, 19 ноября. Бывший чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) в различных весовых категориях Оскар де ла Хойя подтвердил намерение провести поединок по правилам бокса с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландцем Конором Макгрегором.

Источник: AFP 2017

Слова де ла Хойи приводит портал BoxingScene.

На прошлой неделе 44-летний американец, завершивший карьеру в 2008 году, заявил, что ему потребуется «лишь пара раундов, чтобы отправить Макгрегора в нокаут». При этом бывший спортсмен добавил, что уже четыре месяца тайно проводит тренировки для возвращения на ринг.

«К этому [к потенциальному бою с Макгрегором] я отношусь очень серьезно, никто не знал, что я уже четыре месяца тренируюсь, — сказал де ла Хойя. — Я чувствую себя лучше, чем когда-либо, и было бы здорово, если бы бой с Макгрегором состоялся. Но если не получится, то ничего страшного».

Также бывший боксер добавил, что договоренности о проведении поединка с 29-летним ирландцем нет. «Мы еще ничего не подписывали, даты боя нет, — отметил он. — Я просто сказал ему, что бросаю вызов, но он еще не ответил».

Де ла Хойя, в активе которого также значится золото Олимпиады-1992 в Барселоне, является одним из сильнейших боксеров своего времени. На протяжении своей карьеры он неоднократно менял весовые категории от легкой до средней, чтобы выходить на ринг против таких знаменитых боксеров, как Джефф и Флойд Мэйуэзеры, Бернард Хопкинс, Мэнни Пакьяо, Хулио Сесар Чавес и др. Всего на профессиональном ринге он провел 45 боев, одержав победы в 39 из них (30 — нокаутом) и потерпев шесть поражений. После завершения карьеры он сосредоточился на промоутерской деятельности в рамках собственной компании Golden Boy Promotions, услугами компании пользуется целый ряд известных боксеров, среди которых Сауль Альварес и Юриоркис Гамбоа.

Макгрегор провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. 27 августа Макгрегор потерпел поражение в боксерском бою по правилам бокса от Флойда Мэйуэзера в Лас-Вегасе, за этот поединок ирландец заработал не менее $30 млн.

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