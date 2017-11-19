Как Лемье может стать козырем промоутера «Канело» перед реваншем с Головкиным
Сайт Boxingscene.com оценил перспективы реванша Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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Сайт Boxingscene.com оценил перспективы реванша Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
«Де ла Хойя уверен, что реванш “Канело” — Головкин состоится 5 мая. Единственной деталью пазла является бой Давида Лемье с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом. Лемье также находится под промоутерством Golden Boy. Если он выиграет пояс WBO — единственный, которого не хватает Головкину, то станет сильным вариантом для его коллеги “Канело”. Лемье также станет козырем Golden Boy, чтобы оформить сделку по реваншу с Головкиным», — пишет сайт.
Бой Билли Джо Сондерса (25−0, 12 КО) и Давида Лемье (38−3, 33 КО) состоится 16 декабря в Лавале (Канада). Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа Сондерса — 1.86, победа Лемье — 2.135, ничья — 23.