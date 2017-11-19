Южноафриканцы Тете и Гонья провели самый скоротечный титульный бой в истории бокса

Бой стал самым скоротечным титульным поединком в истории бокса.

Успех 29-летнему Тете принес первый же удар, после которого Гонья упал на настил ринга и долгое время не мог прийти в себя.

До этого рекорд по самому быстрому бою за титул чемпиона мира по престижным версиям принадлежал американцу Джералду Макклеллану, который в 1993 году нокаутировал соотечественника Джея Белла за 20 секунд и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 72,6 кг.

В 1994 году пуэрториканец Даниэль Хименес победил австрийца Харальда Гайера спустя 17 секунд после начала боя за титул чемпиона мира по версии WBO в весе до 55,22 кг, но тогда эта организация не считалась престижной.