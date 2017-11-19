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00:17 (мск), источник: ТАСС

Южноафриканцы Тете и Гонья провели самый скоротечный титульный бой в истории бокса

ТАСС, 18 ноября. Южноафриканец Золани Тете победил соотечественника Сибонисо Гонью через 11 секунд после начала поединка и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 53,52 кг.

Бой стал самым скоротечным титульным поединком в истории бокса.

Успех 29-летнему Тете принес первый же удар, после которого Гонья упал на настил ринга и долгое время не мог прийти в себя.

До этого рекорд по самому быстрому бою за титул чемпиона мира по престижным версиям принадлежал американцу Джералду Макклеллану, который в 1993 году нокаутировал соотечественника Джея Белла за 20 секунд и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 72,6 кг.

В 1994 году пуэрториканец Даниэль Хименес победил австрийца Харальда Гайера спустя 17 секунд после начала боя за титул чемпиона мира по версии WBO в весе до 55,22 кг, но тогда эта организация не считалась престижной.

В послужном списке Тете теперь 26 побед (21 — нокаутом), 3 поражения. Гонья потерпел второе поражение при 11 победах (5 — нокаутом).

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