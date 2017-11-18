Менеджер Жакиянова просит помощи Федерации профи-бокса Казахстана и СМИ

«Пожалуйста, знайте, что я понимаю вашу ситуацию. К сожалению, административные позиции, которые я занимаю, не позволяют мне напрямую участвовать в разбирательствах по конкретным ситуациям, если они не относятся к моей нынешней юрисдикции…»



Вот как теперь комментирует создавшуюся ситуацию сам менеджер Жаната Жакиянова:



— На мой взгляд, единственный способ борьбы с этой вопиющей несправедливостью — откровенное разоблачение всеми СМИ невероятно несправедливого поведения представителя Британского Совета бокса господина Роберта Смита, и очевидно, что нужно жесткое требование справедливости со стороны президента Казахстанской Федерации профессионального бокса.



Ради этого дела я отправился в Медельин (Колумбия), где проходила ежегодная Конвенция WBA, и подробно раскрыл все обстоятельства происшедшего в Белфасте случая. Но руководитель WBAзаявил мне, что антидопинговая процедура находится в ведении местной комиссии (?!).



Как обычно, каждый обвиняет другого, и поэтому я искренне верю, что только СМИ на данном этапе могли бы осудить ситуацию, которая произошла в Белфасте при поддержке местной комиссии!