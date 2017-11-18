Менеджер Жакиянова просит помощи Федерации профи-бокса Казахстана и СМИ
Как рассказал Sports.kz Филип Фондю, менеджер казахстанского
Как рассказал Sports.kz Филип Фондю, менеджер казахстанского
Накануне Филип Фондю получил ответ от доктора Николаса Риззо, который был докладчиком на медицинском семинаре прошедшей недавно в Медельине Всемирной Конвенции WBA. Вот что, в частности, говорится в данном послании:
«Пожалуйста, знайте, что я понимаю вашу ситуацию. К сожалению, административные позиции, которые я занимаю, не позволяют мне напрямую участвовать в разбирательствах по конкретным ситуациям, если они не относятся к моей нынешней юрисдикции…»
Вот как теперь комментирует создавшуюся ситуацию сам менеджер Жаната Жакиянова:
— На мой взгляд, единственный способ борьбы с этой вопиющей несправедливостью — откровенное разоблачение всеми СМИ невероятно несправедливого поведения представителя Британского Совета бокса господина Роберта Смита, и очевидно, что нужно жесткое требование справедливости со стороны президента Казахстанской Федерации профессионального бокса.
Ради этого дела я отправился в Медельин (Колумбия), где проходила ежегодная Конвенция WBA, и подробно раскрыл все обстоятельства происшедшего в Белфасте случая. Но руководитель WBAзаявил мне, что антидопинговая процедура находится в ведении местной комиссии (?!).
Как обычно, каждый обвиняет другого, и поэтому я искренне верю, что только СМИ на данном этапе могли бы осудить ситуацию, которая произошла в Белфасте при поддержке местной комиссии!