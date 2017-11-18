СМИ: «Канело» потратил на шампанское 7 тысяч долларов и тусовался в клубе до утра

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Факел
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Шинник1
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Сибирь0
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Енисей0
Спартак-20
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь1
СКА5
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Динамо К
Футбол. Зарубежный
15:00
Заря Лг
Верес
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Алавес
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
12:00
СКА-Хабаровск2
ЦСКА4
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Спартак М
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Лада
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
РБ Лейпциг
Хоккей. КХЛ
10:00
АмурБ1
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал5
Динамо Мн0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо СПб
Луч-Энергия
Футбол. Зарубежный
18:00
Карпаты
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Челси
Футбол. Зарубежный
18:15
Леганес
Барселона
Футбол. Первый дивизион
18:30
Химки
Томь
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Рубин
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Тюмень
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Сельта
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава Сенаторз
Аризона Койотс
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Метц
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетико
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег Джетс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз3
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Нью-Йорк Рейнджерс0
Все события
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
Стогниенко: Был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился
Россия в третий раз подряд победила на Кубке наций по регби
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
19Дубль Кузьменко помог ЦСКА победить «Салават»
25Дубль Смолова, травма Лунева и вратарь Глушаков
13:33 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: «Канело» потратил на шампанское 7 тысяч долларов и тусовался в клубе до утра

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) съездил в Мехико на рекламное мероприятие и весело провел время в столице, сообщает таблоид Kadri.mx.

Вместе с Альваресом из родной Гвадалахары приехали его телохранители. Побывав на мероприятии, боксер отправился в один из местных клубов в районе Поланко, где живут богатые и знаменитые мексиканцы. В заведении он приехал вместе с несколькими девушками, но вышел через полчаса.

Читайте также
СМИ рассказали, почему «Канело» должен снова драться с Головкиным

Затем Альварес отправился в другой клуб. Как отмечает Kadri.mx, на этот раз заведение оправдало все его ожидания, так как вышел он оттуда в семь утра. Официант, обслуживавший его компанию, сообщил, что Альварес закрыл счет за шампанское на 135 тысяч песо (около 7139 долларов США). В это время его телохранители оберегали его от фотографий и внимания посторонних.

Последний бой Альварес провел 16 сентября, когда в Лас-Вегасе встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО). По итогам 12 раундов в поединке была зафиксирована ничья. Это позволило Головкину защитить титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, но прервало его серию из 37 побед подряд.

Возвращение Альвареса на ринг состоится 5 мая, в день Синко де Майо — одного из главных мексиканских праздников. Есть вероятность, что его соперником вновь станет Головкин.

Бывший игрок двух казахстанских клубов умер во время любительского матча
Бобровский остался единственной звездой НХЛ
Российский арбитр вошел в число судей ЧМ-2018
Стогниенко: Был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился
Россия в третий раз подряд победила на Кубке наций по регби
Шайба Панарина помогла «Коламбусу» победить «Нью-Йорк Рейнджерс»
Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в октябре
Газон на стадионе «Санкт-Петербург» заменят за счет ФК «Зенит»
Спорт-Экспресс
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь