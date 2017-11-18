СМИ: «Канело» потратил на шампанское 7 тысяч долларов и тусовался в клубе до утра
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) съездил в Мехико на рекламное мероприятие и весело провел время в столице, сообщает таблоид Kadri.mx.
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) съездил в Мехико на рекламное мероприятие и весело провел время в столице, сообщает таблоид Kadri.mx.
Вместе с Альваресом из родной Гвадалахары приехали его телохранители. Побывав на мероприятии, боксер отправился в один из местных клубов в районе Поланко, где живут богатые и знаменитые мексиканцы. В заведении он приехал вместе с несколькими девушками, но вышел через полчаса.
Затем Альварес отправился в другой клуб. Как отмечает Kadri.mx, на этот раз заведение оправдало все его ожидания, так как вышел он оттуда в семь утра. Официант, обслуживавший его компанию, сообщил, что Альварес закрыл счет за шампанское на 135 тысяч песо (около 7139 долларов США). В это время его телохранители оберегали его от фотографий и внимания посторонних.
Последний бой Альварес провел 16 сентября, когда в
Возвращение Альвареса на ринг состоится 5 мая, в день Синко де Майо — одного из главных мексиканских праздников. Есть вероятность, что его соперником вновь станет Головкин.