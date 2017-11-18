СМИ: «Канело» потратил на шампанское 7 тысяч долларов и тусовался в клубе до утра

Вместе с Альваресом из родной Гвадалахары приехали его телохранители. Побывав на мероприятии, боксер отправился в один из местных клубов в районе Поланко, где живут богатые и знаменитые мексиканцы. В заведении он приехал вместе с несколькими девушками, но вышел через полчаса.

Затем Альварес отправился в другой клуб. Как отмечает Kadri.mx, на этот раз заведение оправдало все его ожидания, так как вышел он оттуда в семь утра. Официант, обслуживавший его компанию, сообщил, что Альварес закрыл счет за шампанское на 135 тысяч песо (около 7139 долларов США). В это время его телохранители оберегали его от фотографий и внимания посторонних.

Последний бой Альварес провел 16 сентября, когда в Лас-Вегасе встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО). По итогам 12 раундов в поединке была зафиксирована ничья. Это позволило Головкину защитить титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, но прервало его серию из 37 побед подряд.