Бетербиев рассказал о готовности встретиться с Биволом, Ковалевым или Стивенсоном

«Я готов встретиться с любым соперником, — сказал Бетербиев. Если речь пойдет об объединении титулов, у меня нет никаких предпочтений между Дмитрием Биволом, Сергеем Ковалевым или Адонисом Стивенсоном».

А его тренер в интервью The Canadian Press заявил, что Артур не будет драться с другим его подопечным Элейдером Альваресом, в настоящий момент обязательным претендентом на титул WBC.