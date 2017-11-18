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13:24 (мск), источник: Vesti.kz

Бетербиев рассказал о готовности встретиться с Биволом, Ковалевым или Стивенсоном

32-летний чемпион IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев ставит себе целью объединение титулов в данной весовой категории, и у него нет предпочтений в том, кто из других чемпионов мира в этом весе станет его соперником, сообщает Аllboxing.ru.

Источник: РИА "Новости"

«Я готов встретиться с любым соперником, — сказал Бетербиев. Если речь пойдет об объединении титулов, у меня нет никаких предпочтений между Дмитрием Биволом, Сергеем Ковалевым или Адонисом Стивенсоном».

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А его тренер в интервью The Canadian Press заявил, что Артур не будет драться с другим его подопечным Элейдером Альваресом, в настоящий момент обязательным претендентом на титул WBC.

«Этого не будет, потому что они оба тренируются у меня, — заявил Марк Рэмси. — Но в боксе ситуация меняется быстро. Если подобное произойдет, я что-нибудь придумаю. Но вспомним братьев Кличко, у них были блестящие карьеры и без встречи друг с другом. Я думаю, у нас это тоже получится».

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