Бетербиев рассказал о готовности встретиться с Биволом, Ковалевым или Стивенсоном

«Я готов встретиться с любым соперником, — сказал Бетербиев. Если речь пойдет об объединении титулов, у меня нет никаких предпочтений между Дмитрием Биволом, Сергеем Ковалевым или Адонисом Стивенсоном».
А его тренер в интервью The Canadian Press заявил, что Артур не будет драться с другим его подопечным Элейдером Альваресом, в настоящий момент обязательным претендентом на титул WBC.
«Этого не будет, потому что они оба тренируются у меня, — заявил Марк Рэмси. — Но в боксе ситуация меняется быстро. Если подобное произойдет, я что-нибудь придумаю. Но вспомним братьев Кличко, у них были блестящие карьеры и без встречи друг с другом. Я думаю, у нас это тоже получится».