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00:08 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер рассказал о готовности Головкина к бою с Мэйвезером

Промоутер Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер поделился мнением о возможном поединке казахстанского боксера с американцем Флойдом Мэйвезером-младшим (50−0, 27 КО), сообщает Sports.kz.

— Трудно говорить о том, чтобы вызвать Мэйвезера на бой, потому что он завершил карьеру. Если же нужно ответить на вопрос, подрался бы с ним GGG, то, конечно, ответ «да». Геннадий очень сильно уважает Флойда за то, чего он добился. Он говорил, что Флойд — единственный боксер, ради которого он готов спуститься в 154 фунта. Но если он решил завершить карьеру, то, значит, так решил. Он заработал в ринге невероятное количество денег и остался непобежденным. Если он вдруг захочет вернуться, то, естественно, мы открыты для переговоров. Он говорил, что у Головкина нет спецэффектов, так что есть единственный способ проверить это — встретиться с ним в ринге. Но интерес к этому бою должен исходить от обеих сторон, — сказал Леффлер в интервью FightHub TV.

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