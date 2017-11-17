«Я благодарен боксу за те победы, которые были, но больше — за поражения»
Чемпион мира по боксу по версии WBO, «Сибирский Рокки» Руслан Проводников станет почетным гостем Кубка мира по боксу среди нефтяных стран.
Чемпион мира по боксу по версии WBO, «Сибирский Рокки» Руслан Проводников станет почетным гостем Кубка мира по боксу среди нефтяных стран.
Этот турнир пройдет с 22 по 27 ноября в городе Белоярский (ХМАО). XV Кубок мира по боксу среди нефтяных стран памяти первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Салманова пройдет с 22 по 27 ноября. В этом году в соревнованиях примут участие спортсмены из России, Китая, Монголии, Польши, Швеции, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Армении, Казахстана, Молдовы.
«Кубок мира по боксу среди нефтяных стран — это для меня еще один повод увидеться с ребятами, сфотографироваться с молодыми боксерами, отдать дань своим фанатам, кто следил за моей карьерой, верил и болел за меня. Я считаю, что это мой долг поехать в Белоярский на юбилейный Кубок, который проходит у нас в регионе уже 15-й год. Турнир зародился в Нижневартовске и поэтому называется “нефтяным Кубком”, если не ошибаюсь, семь лет подряд там проходил. Потом Кубок начал кочевать в
— Какие команды могут составить российским боксерам на Кубке мира этого наибольшую конкуренцию?
— В каждой стране есть свои самородки и лидеры, на этом Кубке мира, как и всегда, тон будут задавать станы постсоветского пространства, где была одна из самых сильных школ бокса в мире.
— Что могли бы пожелать мальчишкам, занимающимся боксом?
— Никогда не опускать руки в прямом и переносном смысле, верить в себя и идти вперед, несмотря ни на что. Я трижды выступал на этом Кубке мира в Нижневартовске, но, к сожалению, неудачно. Все три раза в первых боях проигрывал, но проигрывал, однозначно, серьезным ребятам. Я благодарен боксу за те победы, которые были, но больше — за те поражения, благодаря которым я стал тем, кто я есть. Находил в себе силы, закалялся, преодолевал трудности и шел вперед. Нужно всегда делать правильные выводы из любых ситуаций.
Вообще, отношусь к жизни
— Как местные болельщики относятся к соревнованиям по боксу?
— Сейчас тенденция, что болельщики мало ходят на спортивные мероприятия, неважно, что это бокс или еще
— В чем секрет вашей жизненной энергетики?
— Я родился и живу на югорской земле, и это мой дом. В Березово живет моя семья, я никуда не уезжаю, работаю здесь на благо своего народа. Я считаю себя простым, скромным и одновременно эмоциональным человеком, открытым и доверчивым. Так что вот такие мы, обычные сибиряки.