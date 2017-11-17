«Я благодарен боксу за те победы, которые были, но больше — за поражения»

Этот турнир пройдет с 22 по 27 ноября в городе Белоярский (ХМАО). XV Кубок мира по боксу среди нефтяных стран памяти первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Салманова пройдет с 22 по 27 ноября. В этом году в соревнованиях примут участие спортсмены из России, Китая, Монголии, Польши, Швеции, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Армении, Казахстана, Молдовы.

«Кубок мира по боксу среди нефтяных стран — это для меня еще один повод увидеться с ребятами, сфотографироваться с молодыми боксерами, отдать дань своим фанатам, кто следил за моей карьерой, верил и болел за меня. Я считаю, что это мой долг поехать в Белоярский на юбилейный Кубок, который проходит у нас в регионе уже 15-й год. Турнир зародился в Нижневартовске и поэтому называется “нефтяным Кубком”, если не ошибаюсь, семь лет подряд там проходил. Потом Кубок начал кочевать в Ханты-Мансийск, Белоярский, Сургут. На этот турнир в качестве почетного гостя впервые на югорскую землю приедет Денис Лебедев. Очень хотел бы, чтоб Денис в феврале приехал ко мне домой в Березово на мой Кубок по боксу, который будет проходить седьмой год», — рассказал в интервью Руслан Проводников.

— Какие команды могут составить российским боксерам на Кубке мира этого наибольшую конкуренцию?

— В каждой стране есть свои самородки и лидеры, на этом Кубке мира, как и всегда, тон будут задавать станы постсоветского пространства, где была одна из самых сильных школ бокса в мире.

— Что могли бы пожелать мальчишкам, занимающимся боксом?

— Никогда не опускать руки в прямом и переносном смысле, верить в себя и идти вперед, несмотря ни на что. Я трижды выступал на этом Кубке мира в Нижневартовске, но, к сожалению, неудачно. Все три раза в первых боях проигрывал, но проигрывал, однозначно, серьезным ребятам. Я благодарен боксу за те победы, которые были, но больше — за те поражения, благодаря которым я стал тем, кто я есть. Находил в себе силы, закалялся, преодолевал трудности и шел вперед. Нужно всегда делать правильные выводы из любых ситуаций.

Вообще, отношусь к жизни по-философски. Пока кому-то нужен, я не жалею сил и отдаю всего себя. И хочется жить для себя, но это скучно и как-то мелко. Мне повезло и хочется этим поделиться, а кому передать опыт, как не своим землякам. Это моя жизненная позиция!

— Как местные болельщики относятся к соревнованиям по боксу?

— Сейчас тенденция, что болельщики мало ходят на спортивные мероприятия, неважно, что это бокс или еще что-то. Крупные города перенасыщены событиями. В Белоярском площадка всегда забита зрителями, так там не так много мероприятий. И это здорово, я за то, чтобы такие турниры проходили в глубинках, где для людей это, действительно, настоящий праздник. Так что в этом плане в Белоярском все в порядке, там всегда много зрителей, очень эмоциональных болельщиков. Что хочу пожелать? Чтобы они приходили на Кубок мира и поддерживали боксеров. Желаю, чтобы все бои были яркими и зрелищными, ради чего зрители и пришли на этот турнир. Еще хочу пожелать всем главного — это здоровья, если его не будет, остальное не имеет никакого значения.