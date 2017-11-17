Гассиев: Сильные стороны Дортикоса — длинные руки и удар

«После боя с Кудряшовым моё мнение о Дортикосе не поменялось. У него большая любительская школа. В профессионалах ни одного поражения, 99% нокаутов. Просто так чемпионами не становятся. Буду готовиться к тяжёлому бою.



Тяжело судить о его сильных и слабых сторонах. Но его плюсы — сильный удар, длинные руки и хорошая любительская карьера. Не испытываю никакой злости к Дортикосу, просто хочу выиграть этот бой. Вообще никогда не поддаюсь эмоциям и не выхожу на ринг с чувством злости», — рассказал Гассиев в интервью размещённом на YouTube-канале FightSpace.