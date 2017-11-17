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00:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Гассиев: Сильные стороны Дортикоса — длинные руки и удар

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка турнира WBSS с Юниером Дортикосом. Эта встреча, вероятно, состоится 20 января в Майами.

Источник: РИА "Новости"

«После боя с Кудряшовым моё мнение о Дортикосе не поменялось. У него большая любительская школа. В профессионалах ни одного поражения, 99% нокаутов. Просто так чемпионами не становятся. Буду готовиться к тяжёлому бою.

Тяжело судить о его сильных и слабых сторонах. Но его плюсы — сильный удар, длинные руки и хорошая любительская карьера. Не испытываю никакой злости к Дортикосу, просто хочу выиграть этот бой. Вообще никогда не поддаюсь эмоциям и не выхожу на ринг с чувством злости», — рассказал Гассиев в интервью размещённом на YouTube-канале FightSpace.

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