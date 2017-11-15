Боксер «с травмой руки» и чемпионы Казахстана. Как будет выглядеть «Астана Арланс» в новом сезоне WSB?

— У нас времени достаточно. Мы еще сядем с главным тренером (Мырзагали Айтжановым — прим. Vesti.kz) и будем обсуждать, кого мы будем брать в команду. Но вы наверное заметили, что из 20 финалистов 12 боксеров представляют «Астана Арланс». В полуфинал практически вся моя прошлогодняя команда прошла. 90 процентов. Это меня радует. Это показатель нашей работы в клубе.

Они в команде «Астана Арланс» подтянулись и опыта набрались. Тренировочный процесс им на пользу пошел — большинство чемпионов тоже боксеры нашей команды. Это не говорит о слабости национальной команды. Многие из боксеров моей команды прошли через сборную страны.

Что касается набора в команду, то я думаю, что у меня останутся все ребята, которые были в этом году. Приглашу и тех ребят, которые мне понравились на чемпионате Казахстана. В основном, это молодые ребята. Пофамильно называть не буду.

Возвращаясь к чемпионату Казахстана. Посмотрите, первые места в Шымкенте заняли многие боксеры из «Астана Арланс»: Темиртас Жусупов, Олжас Байниязов, Ильяс Сулейменов… Закир Сафиуллин взял «серебро». Все они были лидерами моей команды в прошлом сезоне. Я бы хотел оставить их в своей команде. Но если они захотят уйти в национальную команду — я пожелаю им только успехов. Наберу других боксеров.

— Мы с Вами весь прошлый сезон обсуждали. Если в других весовых категориях есть выбор, то в тяжелых весах он ограничен. Да, есть Олжас Букаев, но…

— Букаев меня вполне устраивает. Вы сами видели, какой характер он проявил в финале Всемирной серии бокса. Спас нашу команду от поражения. Казалось, мы почти проиграли, ведь счет 2:5. Если бы Букаев проиграл, все было бы безнадежно. Могли проиграть еще Сафиуллин и Шымбергенов. Потому что настрой уходил. Жажда победы нас покидала.

В тот момент нашу команду спас Олжас Букаев. Я его исключать из списка не буду. Он и в финале чемпионата Казахстана дрался одной рукой. Вышел на бой с травмой и почти победил. Полуфинал одной рукой выиграл. Хотя, у него были сложные соперники. Его оппонент по финалу, молодой Нурсултан Аманжолов, тоже растет. Выдали они с Олжасом хороший бой в финале, но за счет преимущества, ведь Нурсултан боксировал двумя руками, Аманжолов выиграл. Но Букаев останется моим первым номером.

— Состав мы узнаем в январе следующего года?

— Наверное, мы так тянуть не будем. В течение двух недель все решится, и мы объявим состав.

Добавим, что золотыми медалистами чемпионата Казахстана стали Темиртас Жусупов (до 49 килограммов), Олжас Байниязов (до 52 килограммов), Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов), Берик Абдрахманов (до 60 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов), Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов), Абай Толеш (до 75 килограммов), Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма), Антон Пинчук (до 91 килограмма) и Нурсултан Аманжолов (свыше 91 килограмма).