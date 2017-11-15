Головкин сменил Жакиянова на вершине ТОП-10 лучших боксеров P4P Казахстана
Сайт Diamond Ring представил итоги нового проекта, в рамках которого каждый месяц определяется десятка лучших казахстанских боксеров вне зависимости от весовой категории.
Сайт Diamond Ring представил итоги нового проекта, в рамках которого каждый месяц определяется десятка лучших казахстанских боксеров вне зависимости от весовой категории.
Номером один в ноябрьском ТОП-10 стал обладатель четырех мировых поясов (ІВО, WBA Super, WBC, IBF) Геннадий Головкин — первое место отечественному панчеру присвоили девять из десяти респондентов. Ставший третьим в октябре хозяин чемпионских титулов WBA