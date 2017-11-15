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17:36 (мск), источник: Sports.kz

Головкин сменил Жакиянова на вершине ТОП-10 лучших боксеров P4P Казахстана

Сайт Diamond Ring представил итоги нового проекта, в рамках которого каждый месяц определяется десятка лучших казахстанских боксеров вне зависимости от весовой категории.

Номером один в ноябрьском ТОП-10 стал обладатель четырех мировых поясов (ІВО, WBA Super, WBC, IBF) Геннадий Головкин — первое место отечественному панчеру присвоили девять из десяти респондентов. Ставший третьим в октябре хозяин чемпионских титулов WBA Inter-Continental, WBO NABO, WBO Inter-Continental, WBA Fedelatin в первой средней весовой категории Канат Ислам взял вторую позицию в этом боксерском чарте. Любопытно, что лидер рейтинга прошлого месяца чемпион мира по версиям WBA Super и IBO в легчайшем весе Жанат Жакиянов на этот раз замкнул тройку ведущих мастеров кожаной перчатки в республике. За пределами лидерского трио расположились чемпион WBC International во втором полулегком весе Бекман Сойлыбаев, который вновь расположился на четвертом месте, и сделавший один шаг вверх чемпион мира по версии IBO в первом полусреднем весе Батыр Джукембаев.

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