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13:13 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нокаутер выступит в андеркарде поединка Сондерс — Лемье

Казахстанский нокаутер Батыр Джукембаев (10−0, 9KO) выступит в андеркарде декабрьского поединка между британцем Билли Джо Сондерсом и канадцем Давидом Лемье. Соперником Джукембаева станет американец Уилберт Лопес (28−20, 14 КО).

О планах на поединок и других подробностях события корреспонденту Vesti.kz сообщила менеджер Джукембаева Анна Рева.

«Да, действительно. Батыр Джукембаев уже точно выступит в андеркарте поединка Давида Лемье и Билли Джо Сондерса. Это очень важный шаг для Батыра. Тем более, что его бой придется на празднование Дня Независимости Казахстана — огромная мотивация и честь для Джукембаева.

Выбор соперника также не случаен. Уилберт Лопес — достаточно известный боксер. А главное, что он сможет раскрыть лучшие боксерские качества и навыки Джукембаева. Бой против Лопеса станет следующим нашим шагом на пути к вершинам бокса. Плюс ко всему, Уилберт не так давно провел восемь раундов против Алекса Сауседо, который в рейтинге WBO располагается на седьмой строчке месте. Это как раз то, что нам нужно, так как мы планируем двигаться по линии WBO.

Так что Батыра ждет настоящая проверка на прочность. Ожидаем, что бой продлится больше двух-трех раундов, чтобы Джукембаев успел себя показать на длинной дистанции. Ведь впереди нас ждут титульные поединки, где возможна полная дистанция. Не сомневаюсь, что Батыр не подведет и покажет весь свой класс.

Добавлю, что в начале следующего года возможен поединок, после которого в случае победы он сможет уже входить в ТОП-20 лучших, что даст нам еще больше возможностей, — сообщила Рева.

Напомним, свой последний бой Джукембаев провел в рамках вечера бокса в Монреале (Канада). Казахстанец уже на 64-й секунде боя нокаутировал мексиканца Хосе Эмилио Переа.

После поединка Джукембаев заявил, что победа в первом раунде стала для него неожиданностью. Благодаря этому результату казахстанец поднялся на 68-е место в рейтинге Boxrec.

Поединок Сондерса с Лемье назначен на 16 декабря и состоится в Канаде. На кону встречи будет стоять титул WBO, которым владеет британец.

Казахстанский нокаутер выступит в андеркарде поединка Сондерс - Лемье
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