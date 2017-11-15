Промоутер Джейкобса: Сондерс любит бумажки с фунтами. Не вижу причин ему отказываться от поездки за долларами в Нью-Йорк
Эдди Хирн, являющийся промоутером
Эдди Хирн, являющийся промоутером
«У меня не самые лучшие отношения с Фрэнком Уорреном (промоутер Сондерса), но я продолжаю с ним сотрудничать, никаких проблем. К тому же Сондерс уже продемонстрировал свое желание путешествовать. Я не знаю, сколько ему еще осталось работать с Уорреном по контракту, но он собирается в Канаду, так что не вижу причин ему отказываться от поездки за деньгами в
Сондерс — очень хороший боец, он чемпион мира. Но я никак не могу воспринимать его с Джейкобсом. У него есть пояс и личный бренд в боксе. Наша команда все еще заинтересована в бое с ним
Сам Сондерс ранее бросил вызов Джейкобсу, заявив о готовности ради этого боя поехать в США. Кроме того, британец упрекнул американца за наглый пиар на поражении от Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
Напомним, в своем последнем поединке Джэйкобс победил решение судей соотечественника Луиса Ариаса (18−1, 9 KO). Для Дэниэла это был первый бой после мартовского поражения от Головкина.
У Сондерса на 16 декабря в Канаде намечена защита титула в бою против местного боксера Давида Лемье, который в 2015 году досрочно проиграл Головкину.
Недавно Джейкобс заявил, что собирается приехать в Канаду для того, чтобы бросить вызов победителю противостояния Сондерс — Лемье.