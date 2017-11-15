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10:08 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Джейкобса: Сондерс любит бумажки с фунтами. Не вижу причин ему отказываться от поездки за долларами в Нью-Йорк

Эдди Хирн, являющийся промоутером экс-чемпиона мира в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (33−2, 29 КО), высказался по поводу организации возможного боя с обладателем титула WBO в этом же весе британцем Билли Джо Сондерсом (25−0, 12 КО).

«У меня не самые лучшие отношения с Фрэнком Уорреном (промоутер Сондерса), но я продолжаю с ним сотрудничать, никаких проблем. К тому же Сондерс уже продемонстрировал свое желание путешествовать. Я не знаю, сколько ему еще осталось работать с Уорреном по контракту, но он собирается в Канаду, так что не вижу причин ему отказываться от поездки за деньгами в Нью-Йорк. Я знаю Билли Джо очень хорошо, часто общаюсь с ним. Он немного безумен, но при этом Билли любит, как мы говорим Британии, бумажки с фунтами, а это значит, что ему понравятся и доллары.

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Сондерс — очень хороший боец, он чемпион мира. Но я никак не могу воспринимать его с Джейкобсом. У него есть пояс и личный бренд в боксе. Наша команда все еще заинтересована в бое с ним из-за славы и чемпионских титулов. Дэниэл хочет быть звездой и хочет пояс на талии — это конечная цель. Но пока это все в краткосрочной перспективе, — цитирует Хирна BoxingScene.com.

Сам Сондерс ранее бросил вызов Джейкобсу, заявив о готовности ради этого боя поехать в США. Кроме того, британец упрекнул американца за наглый пиар на поражении от Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Напомним, в своем последнем поединке Джэйкобс победил решение судей соотечественника Луиса Ариаса (18−1, 9 KO). Для Дэниэла это был первый бой после мартовского поражения от Головкина.

У Сондерса на 16 декабря в Канаде намечена защита титула в бою против местного боксера Давида Лемье, который в 2015 году досрочно проиграл Головкину.

Недавно Джейкобс заявил, что собирается приехать в Канаду для того, чтобы бросить вызов победителю противостояния Сондерс — Лемье.

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