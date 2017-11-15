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09:52 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин прокомментировал свое лидерство в рейтинге P4P по версии ESPN

Казахстанец Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, прокомментировал свое лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound, P4P) по версии ESPN, передает корреспондент Vesti.kz.

Американский спортивный телеканал опубликовал на своем сайте обновленный рейтинг P4P, в котором Головкин сохранил первое место. Следом за ним располагаются украинец Василий Ломаченко и американец Теренс Кроуфорд.

«Для меня честь быть топ-чемпионом ESPN», — написал Головкин в своем твиттере, поделившись ссылкой на страницу рейтинга.

Полностью ТОП-10 рейтинга P4P по версии ESPN выглядит так:
1. Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО; Казахстан) — средний;
2. Василий Ломаченко (9−1, 7 КО; Украина) — второй полулегкий;
3. Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО; США) — первый полусредний;
4. Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО; Мексика) — средний;
5. Кит Турман (28−0, 22 КО; США) — полусредний;
6. Эррол Спенс (22−0, 19 КО; США) — полусредний;
7. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО; Куба) — второй легчайший;
8. Майки Гарсия (37−0, 33 КО; США) — легкий;
9. Сергей Ковалев (30−2−1, 26 КО; Россия) — полутяжелый;
10. Наоя Иноуэ (14−0, 12 КО; Япония) — второй наилегчайший.

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