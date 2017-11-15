Сборная Швеции в понедельник в ответном стыковом матче в гостях сыграла вничью с командой Италии (0:0) и по сумме двух встреч пробилась на чемпионат мира.
Головкин прокомментировал свое лидерство в рейтинге P4P по версии ESPN
Казахстанец Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, прокомментировал свое лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound, P4P) по версии ESPN, передает корреспондент Vesti.kz.