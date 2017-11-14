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20:39 (мск), источник: Sports.kz

Тренер Головкина сравнил его с Чавесом-старшим

Тренер Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес сравнил казахстанского боксера с бывшим мексиканским чемпионом Хулио Сесаром Чавесом (107−6−2, 86 КО), сообщает Sports.kz.

— Головкин — это Чавес наших дней? Когда мы только начинали работать с Геннадием, первым делом я показал ему бой Чавеса с Эдвином Росарио.

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Я сказал: «Дайте мне три года, и он будет драться как Хулио, станет лучшим средневесом в мире, и никто не захочет с ним драться!». Различие между ними в том, что Хулио не был большим панчером — у Головкина больше силы, он может нокаутировать ударом в корпус, — сказал Санчес в интервью The Fighters Voice.

Ожидается, что Геннадий Головкин вернется в ринг в мае и проведет реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), однако также не исключено, что этот бой пройдет в сентябре. Букмекерская контора Пари-Матч предлагает на него такие коэффициенты: победа Головкина — 1.75, победа «Канело» — 2.15, ничья — 25.

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