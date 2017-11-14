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17:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Кандидатский список» для Айтжанова. Вызовут ли Алимханулы в сборную после поражения на чемпионате Казахстана?

Тренерский штаб во в главе с Мырзагали Айтжановым должен обнародовать обновленный состав сборной Казахстана по боксу. Список кандидатов, которые с большой вероятностью войдут в итоговый список — в материале корреспондента Vesti.kz.

Как заметил сам Мырзагали Куланович, не исключено, что в команду вернутся боксеры-ветераны, которые перешагнули 30-летний возраст, но выиграли медали чемпионата Казахстана в Шымкенте.

«Кто сказал, что бокс заканчивается после 30-летнего возраста? При правильном подходе и соблюдении режима боксировать можно и до 40 лет», — прокомментировал ситуацию Айтжанов.

К таким боксерам можно отнести Берика Абдрахманова и Закира Сафиуллина, потерявшие место в основном составе, но в Шымкенте сумели доказать, что они еще способны побеждать.

Под вопросом вызов в команду для «провалившего» национальный чемпионат Жанибека Алимханулы, ведь в категории до 81 килограмма помимо опытного Адильбека Ниязымбетова есть еще три молодых кандидата. Полный кандидатов выглядит так:

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До 49 килограммов:

Ержан Жомарт
Темиртас Жусупов (Акмолинская область)
Шалкар Айхынбай (Южно-Казахстанская область)
Сабыр Жолаушиев (Павлодар)
Жандос Несипжан (Алматинская область).

До 52 килограммов:

Олжас Байниязов (Южно-Казахстанская область)
Азамат Исакулов (Мангыстауская область)
Анвар Музаппаров (Алматинская область)
Абай Куандыков (Актобе).

До 56 килограммов:

Кайрат Ералиев
Ильяс Сулейменов (Астана)
Жанболат Кыдырбаев (Тараз)
Нурсултан Кощегулов (Акмолинская область)
Нурбол Калжанов (Мангыстауская область).

До 60 килограммов:

Берик Абдрахманов (Мангыстауская область)
Закир Сафиуллин (Южно-Казахстанская область)
Ертуган Зенулинов (Акмолинская область)
Адилет Курметов (Восточно-Казахстанская область).

До 64 килограммов:

Бекдаулет Ибрагимов (Южно-Казахстанская область)
Сабыржан Бекпергенов (Акмолинская область)
Куан Куатов (Павлодар)
Санатали Тольтаев (Алматы).

До 69 килограммов:

Данияр Елеусинов (Астана)
Абылайхан Жусупов (Карагандинская область)
Асланбек Шымбергенов (Тараз)
Канагат Маралов (Астана)
Бекболат Курамысов (Алматинская область)
Рустам Шаймерденов (Караганда).

До 75 килограммов:

Абильхан Аманкул (Жамбылская область)
Абай Толеш (Южно-Казахстанская область)
Ерик Альжанов (Мангыстауская область)
Сапарбай Айдаров (Алматы)
Владислав Столбовски (Караганда)
Турсынбай Кулахмет (Кызылординская область).

До 81 килограмма:

Адильбек Ниязымбетов (Мангыстауская область)
Бекзад Нурдаулетов (Мангыстауская область)
Бек Нурмаганбет (Южно-Казахстанская область)
Михаил Коханчик (Костанай).

До 91 килограмма:

Василий Левит
Антон Пинчук (Костанай)
Нурбол Алтаев (Атырау)
Абзал Куттыбеков (Южно-Казахстанская область)
Мухамеджан Еркин (Южно-Казахстанская область).

Свыше 91 килограмма:

Камшыбек Кункабаев
Нурсултан Аманжолов (Тараз)
Олжас Букаев (Павлодар)
Нурболат Сермаханов (Астана)
Айболды Дауренулы (Мангыстауская область)
Сапарбай Айдаров (Южно-Казахстанская область).

"Кандидатский список" для Айтжанова. Вызовут ли Алимханулы в сборную после поражения на чемпионате Казахстана?
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