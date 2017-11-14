«Кандидатский список» для Айтжанова. Вызовут ли Алимханулы в сборную после поражения на чемпионате Казахстана?

Как заметил сам Мырзагали Куланович, не исключено, что в команду вернутся боксеры-ветераны, которые перешагнули 30-летний возраст, но выиграли медали чемпионата Казахстана в Шымкенте.
«Кто сказал, что бокс заканчивается после 30-летнего возраста? При правильном подходе и соблюдении режима боксировать можно и до 40 лет», — прокомментировал ситуацию Айтжанов.
К таким боксерам можно отнести Берика Абдрахманова и Закира Сафиуллина, потерявшие место в основном составе, но в Шымкенте сумели доказать, что они еще способны побеждать.
Под вопросом вызов в команду для «провалившего» национальный чемпионат Жанибека Алимханулы, ведь в категории до 81 килограмма помимо опытного Адильбека Ниязымбетова есть еще три молодых кандидата. Полный кандидатов выглядит так:
Ержан Жомарт
Темиртас Жусупов (Акмолинская область)
Шалкар Айхынбай (Южно-Казахстанская область)
Сабыр Жолаушиев (Павлодар)
Жандос Несипжан (Алматинская область).
Олжас Байниязов (Южно-Казахстанская область)
Азамат Исакулов (Мангыстауская область)
Анвар Музаппаров (Алматинская область)
Абай Куандыков (Актобе).
Кайрат Ералиев
Ильяс Сулейменов (Астана)
Жанболат Кыдырбаев (Тараз)
Нурсултан Кощегулов (Акмолинская область)
Нурбол Калжанов (Мангыстауская область).
Берик Абдрахманов (Мангыстауская область)
Закир Сафиуллин (Южно-Казахстанская область)
Ертуган Зенулинов (Акмолинская область)
Адилет Курметов (Восточно-Казахстанская область).
Бекдаулет Ибрагимов (Южно-Казахстанская область)
Сабыржан Бекпергенов (Акмолинская область)
Куан Куатов (Павлодар)
Санатали Тольтаев (Алматы).
Данияр Елеусинов (Астана)
Абылайхан Жусупов (Карагандинская область)
Асланбек Шымбергенов (Тараз)
Канагат Маралов (Астана)
Бекболат Курамысов (Алматинская область)
Рустам Шаймерденов (Караганда).
Абильхан Аманкул (Жамбылская область)
Абай Толеш (Южно-Казахстанская область)
Ерик Альжанов (Мангыстауская область)
Сапарбай Айдаров (Алматы)
Владислав Столбовски (Караганда)
Турсынбай Кулахмет (Кызылординская область).
Адильбек Ниязымбетов (Мангыстауская область)
Бекзад Нурдаулетов (Мангыстауская область)
Бек Нурмаганбет (Южно-Казахстанская область)
Михаил Коханчик (Костанай).
Василий Левит
Антон Пинчук (Костанай)
Нурбол Алтаев (Атырау)
Абзал Куттыбеков (Южно-Казахстанская область)
Мухамеджан Еркин (Южно-Казахстанская область).
Камшыбек Кункабаев
Нурсултан Аманжолов (Тараз)
Олжас Букаев (Павлодар)
Нурболат Сермаханов (Астана)
Айболды Дауренулы (Мангыстауская область)
Сапарбай Айдаров (Южно-Казахстанская область).