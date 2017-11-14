«Кандидатский список» для Айтжанова. Вызовут ли Алимханулы в сборную после поражения на чемпионате Казахстана?

Как заметил сам Мырзагали Куланович, не исключено, что в команду вернутся боксеры-ветераны, которые перешагнули 30-летний возраст, но выиграли медали чемпионата Казахстана в Шымкенте.

«Кто сказал, что бокс заканчивается после 30-летнего возраста? При правильном подходе и соблюдении режима боксировать можно и до 40 лет», — прокомментировал ситуацию Айтжанов.

К таким боксерам можно отнести Берика Абдрахманова и Закира Сафиуллина, потерявшие место в основном составе, но в Шымкенте сумели доказать, что они еще способны побеждать.

Под вопросом вызов в команду для «провалившего» национальный чемпионат Жанибека Алимханулы, ведь в категории до 81 килограмма помимо опытного Адильбека Ниязымбетова есть еще три молодых кандидата. Полный кандидатов выглядит так:

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До 49 килограммов:

Ержан Жомарт

Темиртас Жусупов (Акмолинская область)

Шалкар Айхынбай (Южно-Казахстанская область)

Сабыр Жолаушиев (Павлодар)

Жандос Несипжан (Алматинская область).

До 52 килограммов:

Олжас Байниязов (Южно-Казахстанская область)

Азамат Исакулов (Мангыстауская область)

Анвар Музаппаров (Алматинская область)

Абай Куандыков (Актобе).

До 56 килограммов:

Кайрат Ералиев

Ильяс Сулейменов (Астана)

Жанболат Кыдырбаев (Тараз)

Нурсултан Кощегулов (Акмолинская область)

Нурбол Калжанов (Мангыстауская область).

До 60 килограммов:

Берик Абдрахманов (Мангыстауская область)

Закир Сафиуллин (Южно-Казахстанская область)

Ертуган Зенулинов (Акмолинская область)

Адилет Курметов (Восточно-Казахстанская область).

До 64 килограммов:

Бекдаулет Ибрагимов (Южно-Казахстанская область)

Сабыржан Бекпергенов (Акмолинская область)

Куан Куатов (Павлодар)

Санатали Тольтаев (Алматы).

До 69 килограммов:

Данияр Елеусинов (Астана)

Абылайхан Жусупов (Карагандинская область)

Асланбек Шымбергенов (Тараз)

Канагат Маралов (Астана)

Бекболат Курамысов (Алматинская область)

Рустам Шаймерденов (Караганда).

До 75 килограммов:

Абильхан Аманкул (Жамбылская область)

Абай Толеш (Южно-Казахстанская область)

Ерик Альжанов (Мангыстауская область)

Сапарбай Айдаров (Алматы)

Владислав Столбовски (Караганда)

Турсынбай Кулахмет (Кызылординская область).

До 81 килограмма:

Адильбек Ниязымбетов (Мангыстауская область)

Бекзад Нурдаулетов (Мангыстауская область)

Бек Нурмаганбет (Южно-Казахстанская область)

Михаил Коханчик (Костанай).

До 91 килограмма:

Василий Левит

Антон Пинчук (Костанай)

Нурбол Алтаев (Атырау)

Абзал Куттыбеков (Южно-Казахстанская область)

Мухамеджан Еркин (Южно-Казахстанская область).

Свыше 91 килограмма: